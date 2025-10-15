Vengrijos opozicijos lyderis: teiginiai apie vengrų šnipų tinklą Briuselyje – teisingi

„Po to, kai (ministras – ELTA) Janosas Lazaras perėmė ES reikalus, į Briuselį atvyko keisti asmenys be politinės patirties, prisidengę „diplomatų“ statusu, kurie, tikėtina, dirbo Vengrijos tarnyboms“, – platformoje „Facebook“ rašė tuo laikotarpiu ambasadoje dirbęs P. Magyaras.
Jo teigimu, panašu, kad šių žmonių užduotis buvo rinkti kompromituojančią asmeninę ir politinę informaciją apie Vengrijos ir užsienio pareigūnus. Jis pridūrė, kad bendradarbiauti su naujaisiais „kolegomis“ atsisakė dauguma Vengrijos diplomatų ir kad bent 100 žmonių žinojo, kas vyksta.
„Įtariu, kad ši veikla nebuvo vykdoma vien tik Vengrijos nacionalinių interesų gynimo tikslais“, – rašė jis.
P. Magyaras taip pat minėjo vėliau sužinojęs, kad Vengrijos žvalgyba stebėjo ir jį patį.
Anksčiau priklausęs premjero Viktoro Orbano valdančiajai partijai „Fidesz“, P. Magyaras paliko pareigas vyriausybėje 2024 m. ir įkūrė centristinės pakraipos partiją „Tisza“. Jo judėjimas greitai sulaukė palaikymo ir dabar kelia didžiausią iššūkį valdantiesiems, artėjant kitąmet vyksiantiems Vengrijos parlamento rinkimams.
Kaip anksčiau rašė ELTA, neseniai publikuotoje tarptautinio žiniasklaidos tyrimo ataskaitoje teigiama, kad Vengrija daugelį metų bandė daryti spaudimą savo piliečiams, dirbantiems ES institucijose Briuselyje, jog šie šnipinėtų jos naudai ir darytų įtaką priimamiems sprendimams.
Ataskaitoje rašoma, kad Vengrijos užsienio žvalgybos tarnyba šnipų tinklą Briuselyje įkūrė 2012–2018 m., o ši schema buvo skirta daugiausia Vengrijos ministrui pirmininkui V. Orbanui, dažnai konfliktuojančiam su Europos Sąjunga ir kitų ES šalių lyderiais.
Ataskaitoje taip pat minima, kad ES institucijose dirbantiems Vengrijos piliečiams buvo nurodyta nutekinti slaptus vidaus dokumentus šio tinklo agentams. Jų taip pat buvo prašoma „perrašyti“ arba „išbraukti“ tam tikras projektų dalis, kad „tekstai atspindėtų V. Orbano vyriausybės pasaulėžiūrą“.
Europos Komisija praėjusią savaitę pranešė sukūrusi darbo grupę šiems kaltinimams ištirti.
