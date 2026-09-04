Vengrija nepaisys naujų ES taisyklių: suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams

Ketvirtadienį P. Magyaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai.
„Prieš kelias savaites Europos Sąjunga nusprendė, kad nuo karo bėgantiems šaukiamojo amžiaus vyrams negali būti suteikiamas pabėgėlio statusas. Nepaisydama to, vyriausybė nusprendė išsaugoti Vengrijos teisę tokį statusą suteikti“, – sakė P. Magyaras.
Vakarų Ukrainos Užkarpatės regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkst. etninių vengrų.
P. Magyaras teigė šį klausimą trečiadienį iškėlęs Budapešte per derybas su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Antonio Costa. Pasak Vengrijos premjero, neleisti žmonėms išvykti iš kariaujančios šalies yra neteisinga.
„Vengrija elgsis kitaip ir suteiks pagalbą tiems, kuriems jos reikia“, – žurnalistams sakė P. Magyaras.
ES valstybės narės liepą susitarė pratęsti laikinąją apsaugą ukrainiečiams iki 2028 m. kovo 4 d. Pagal rugpjūčio 5 d. įsigaliojusias naujas taisykles laikinoji apsauga nebesuteikiama jos naujai prašantiems asmenims, neįvykdžiusiems karinių prievolių pagal Ukrainos įstatymus.“
Šis apribojimas netaikomas ukrainiečiams, kurie iki naujų taisyklių įsigaliojimo jau naudojosi laikinąja apsauga kurioje nors ES valstybėje narėje.
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