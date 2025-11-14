Vengrija ketina paduoti ES į teismą

Vengrija, kuri yra artimiausia Kremliaus sąjungininkė 27 šalių bloke, vis dar yra labai priklausoma nuo rusiškų energetikos išteklių importo, nors Maskva 2022 m. pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą. Ji anksčiau pasinaudojo savo veto teise, kad užsitikrintų išimtis, susijusias su ES sankcijomis Rusijos energetikai.
ES šalys praėjusį mėnesį susitarė iki 2027 m. pabaigos palaipsniui nutraukti likusį dujų importą iš Rusijos. Anot diplomatų, naujausią ėjimą palaikė visos valstybės, išskyrus Vengriją ir Slovakiją.
„Mes nepriimame šio akivaizdžiai neteisėto, Europos vertybėms prieštaraujančio sprendimo, kurį Briuselis pasirinko siekdamas uždaryti su juo nesutinkančią nacionalinę vyriausybę“, – kassavaitiniame interviu valstybiniam radijui sakė V. Orbanas.
„Mes kreipiamės į Europos Teisingumo Teismą“, – nurodė jis ir kartu pažymėjo, kad „tai nebe sankcijos, o prekybos politikos priemonė“. Pasak jo, „sankcijoms reikalingas vienbalsiškumas, o prekybos politikai pakanka daugumos sprendimo“.
Nacionalistinių pažiūrų premjeras pridūrė, kad jis „ieško kitų, ne teisinių“ priemonių Briuseliui atkalbėti, tačiau teigė, kad detalių kol kas neatskleis. V. Orbanas taip pat tikino, kad su JAV sankcijomis susijusi išimtis, kurią jis praėjusią savaitę užsitikrino susitikime su savo „brangiu draugu“ ir ideologiniu sąjungininku JAV prezidentu Donaldu Trumpu, gali būti taikoma ilgiau nei metus.
D. Trumpas spalio mėnesį įvedė sankcijas dviem didžiausioms Maskvos naftos bendrovėms. Jis, regis, prarado kantrybę dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino, kuris nenutraukia jau beveik ketverius metus vykstančios invazijos į Ukrainą.
JAV pareigūnai, tarp jų – valstybės sekretorius Marco Rubio, sakė, kad Budapeštui buvo suteikta vienerių metų trukmės laikina išimtis. Tačiau V. Orbanas primygtinai tvirtino, kad ji galios „tol, kol Donaldas Trumpas bus Jungtinių Valstijų prezidentas, o Vengrijoje dirbs nacionalinė vyriausybė“.
„Tai asmeninis dviejų lyderių susitarimas. Biurokratai rašo, ką rašo, bet tai neturi reikšmės“, – sakė jis.
V. Orbanas dažnai nesutaria su Briuseliu. Vengrija atsisakė siųsti karinę pagalbą Ukrainai ir prieštarauja Kyjivo siekiui įstoti į ES, argumentuodama, kad tai įtrauks ją į karą.
Naujausi komentarai