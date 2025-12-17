EP galutinai pritarė rusiškų dujų importo uždraudimui

Didžioji dauguma įstatymų leidėjų Strasbūre vykusioje plenarinėje sesijoje pasisakė už šį draudimą, taip įveikdami paskutinę svarbią kliūtį, kad priemonė būtų oficialiai priimta.
„Tai istorinis įvykis: ES žengia didžiulį žingsnį į naują erą be rusiškų dujų ir naftos“, – sakė Ville Niinisto (Vilė Nynistė), Suomijos įstatymų leidėjas ir vienas iš pagrindinių teksto autorių.
„Rusija daugiau niekada nebegalės naudoti iškastinio kuro eksporto kaip ginklo prieš Europą“, – teigė jis.
Teisės aktas, skirtas išardyti energetinei priklausomybei nuo Rusijos, kurią blokui sunkiai sekėsi nutraukti nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą, – buvo priimtas 500 balsų prieš 120 ir 32 europarlamentarams susilaikius.
2026 metų pradžioje įsigaliosiančiu reglamentu bus uždrausta neatidėliotinų sandorių rinkoje įsigyti ir į ES importuoti Rusijos suskystintas gamtines dujas (SGD), o dujotiekiu tiekiamų dujų importas bus palaipsniui nutrauktas iki 2027 metų rugsėjo 30-osios.
Naujajame teisės akte taip pat nustatomos baudos, kurias ES valstybės taikys veiklos operatoriams už pažeidimus.
Prieš jį paskelbiant Oficialiajame leidinyje jį dar turės oficialiai patvirtinti ES Taryba.
