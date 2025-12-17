 EP galutinai pritarė rusiškų dujų importo uždraudimui

2025-12-17 15:16
BNS inf.

Europos Parlamentas (EP) trečiadienį nubalsavo už tai, kad iki 2027 metų pabaigos būtų uždraustas visas rusiškų gamtinių dujų importas, Europos Sąjungai (ES) siekiant nutraukti lėšų srautą į Maskvos karo iždą.

EP galutinai pritarė rusiškų dujų importo uždraudimui / Scanpix nuotr.

Didžioji dauguma įstatymų leidėjų Strasbūre vykusioje plenarinėje sesijoje pasisakė už šį draudimą, taip įveikdami paskutinę svarbią kliūtį, kad priemonė būtų oficialiai priimta.

„Tai istorinis įvykis: ES žengia didžiulį žingsnį į naują erą be rusiškų dujų ir naftos“, – sakė Ville Niinisto (Vilė Nynistė), Suomijos įstatymų leidėjas ir vienas iš pagrindinių teksto autorių.

„Rusija daugiau niekada nebegalės naudoti iškastinio kuro eksporto kaip ginklo prieš Europą“, – teigė jis.

Teisės aktas, skirtas išardyti energetinei priklausomybei nuo Rusijos, kurią blokui sunkiai sekėsi nutraukti nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą, – buvo priimtas 500 balsų prieš 120 ir 32 europarlamentarams susilaikius.

2026 metų pradžioje įsigaliosiančiu reglamentu bus uždrausta neatidėliotinų sandorių rinkoje įsigyti ir į ES importuoti Rusijos suskystintas gamtines dujas (SGD), o dujotiekiu tiekiamų dujų importas bus palaipsniui nutrauktas iki 2027 metų rugsėjo 30-osios.

Naujajame teisės akte taip pat nustatomos baudos, kurias ES valstybės taikys veiklos operatoriams už pažeidimus.

Prieš jį paskelbiant Oficialiajame leidinyje jį dar turės oficialiai patvirtinti ES Taryba.

