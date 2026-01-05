 Venesuelos laikinoji vyriausybė yra atvira bendradarbiavimui su JAV

2026-01-05 10:17
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Po autoritarinio lyderio Nicolás Maduro sulaikymo naujoji Venesuelos vadovybė parodė norą bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis.

Venesuelos laikinoji vyriausybė yra atvira bendradarbiavimui su JAV / Scanpix nuotr.

„Kviečiame JAV vyriausybę bendradarbiauti su mumis įgyvendinant bendradarbiavimo darbotvarkę, orientuotą į bendrą vystymąsi pagal tarptautinės teisės normas, siekiant stiprinti ilgalaikį bendruomenės sambūvį“, – sekmadienį socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame pareiškime tvirtino Delcy Rodríguez, kuri buvo pripažinta laikinąja Venesuelos prezidente.

D. Rodríguez po JAV atakos iš pradžių laikėsi griežtos linijos.

„Mūsų žmonės ir mūsų regionas nusipelnė taikos ir dialogo, o ne karo“, – žinutėje, adresuotoje JAV prezidentui Donaldui Trumpui, rašė ji. Pasak jos, tai „visada buvo prezidento Nicolás Maduro siunčiama žinia, ir dabar tai yra visos Venesuelos siunčiama žinia“.

Ji paragino puoselėti JAV ir Venesuelos santykius, pagrįstus pagarba, suverenia lygybe ir nesikišimo principu.

JAV ankstyvą šeštadienį smogė į taikinius Venesueloje, sulaikė N. Maduro ir išvežė jį iš šalies. Jis turėtų stoti prieš teismą Niujorke dėl su narkotikais susijusių kaltinimų. D. Trumpas paskelbė, kad JAV laikinai valdys Venesuelą.

Venesuelos Aukščiausiasis Teismas davė leidimą viceprezidentei D. Rodríguez laikinai perimti prezidento įgaliojimus. Ji iš pradžių laikėsi griežtos linijos – politikė reikalavo išlaisvinti N. Maduro ir apibūdino JAV surengtą operaciją kaip Jungtinių Tautų Chartijos pažeidimą.

„Mes niekada nebebūsime vergais“, – pareiškė ji, kreipdamasi į D. Trumpą.

Šiame straipsnyje:
Venesuela
JAV

