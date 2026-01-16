 Venesueloje nusileido pirmasis po Nicolas Maduro nuvertimo lėktuvas su deportuotais migrantais

Venesueloje nusileido pirmasis po Nicolas Maduro nuvertimo lėktuvas su deportuotais migrantais

2026-01-16 18:13
BNS inf.

Karakase nusileido pirmasis po Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) nuvertimo lėktuvas su iš JAV deportuotais migrantais, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Venesueloje nusileido pirmasis po Nicolas Maduro nuvertimo lėktuvas su deportuotais migrantais
Venesueloje nusileido pirmasis po Nicolas Maduro nuvertimo lėktuvas su deportuotais migrantais / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Lėktuvas, kuriuo skrido 231 venesuelietis iš Arizonos, nusileido Maiketijos tarptautiniame oro uoste, praėjus dviem savaitėms po to, kai JAV pajėgos sučiupo ir į Niujorką teisti nuskraidino N. Maduro. 

Šiame straipsnyje:
Venesuela
migrantai
Nicolas Maduro

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų