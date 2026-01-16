Lėktuvas, kuriuo skrido 231 venesuelietis iš Arizonos, nusileido Maiketijos tarptautiniame oro uoste, praėjus dviem savaitėms po to, kai JAV pajėgos sučiupo ir į Niujorką teisti nuskraidino N. Maduro.
Venesueloje nusileido pirmasis po Nicolas Maduro nuvertimo lėktuvas su deportuotais migrantais
2026-01-16 18:13
Karakase nusileido pirmasis po Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) nuvertimo lėktuvas su iš JAV deportuotais migrantais, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Venesueloje nusileido pirmasis po Nicolas Maduro nuvertimo lėktuvas su deportuotais migrantais / AFP nuotr.
