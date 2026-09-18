Vėjo elektrinių „pensija“: švedų vizionieriai rado netikėtą sprendimą

Nemenkas galvosūkis
Kaip rašo „Africanews“, vien per pirmąjį 2026 m. pusmetį Senajame žemyne įrengta 8,8 gigavato naujų vėjo jėgainių – tai 30 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Asociacijos „WindEurope“ skaičiavimais, naujos elektrinės gali pagaminti tiek elektros, kiek jos pakaktų 7 mln. namų ūkių ir ji atstoja 25 suskystintųjų gamtinių dujų tanklaivius per metus.
Tačiau kiekviena iškilusi turbina anksčiau ar vėliau sustos, o gamintojai tebeieško sprendimų, kad nė viena milžiniškų konstrukcijų dalis nepavirstų beverte atlieka.
Didžiąją vėjo elektrinės masės dalį sudaro plienas, aliuminis, varis ir betonas – nesunkiai perdirbamos medžiagos.
Vis dėlto didžiausiu iššūkiu išlieka mentės. 50–100 m ilgio sparnai projektuojami taip, kad atlaikytų atšiaurias stichijas apie 25 metus. Būtent tai, kas garantuoja konstrukcijų tvirtumą, labiausiai apsunkina ir jų utilizavimą.
Ėmėsi kūrybiškų idėjų
Vėjo elektrinių mentės gaminamos iš stiklo bei anglies pluošto, epoksidinės dervos, medienos, metalo ir užpildų.
„Kompozicinėms medžiagoms nuo dervos atskirti būtini specializuoti procesai, kurie dažnai reikalauja itin aukštos temperatūros ar kitų daug energijos eikvojančių apdorojimo metodų“, – „Euronews Earth“ teigė Švedijos bendrovės „Vattenfall“ Vėjo padalinio aplinkosaugos ir tvarumo direktorė Eva Julius-Philipp.
Anot jos, kai kuriais atvejais gali būti pakenkta atgautų žaliavų kokybei bei vertei, todėl plataus masto perdirbimas tampa itin sudėtingas.
2021 m. „Vattenfall“ įsipareigojo demontuotas vėjo elektrinių mentes, o 2024 m. – ir mašinų skyrių gaubtus bei nosių kūgius nebesiųsti į sąvartynus. Taigi įmonė ėmėsi ieškoti kūrybiškų alternatyvų.
Taip, padedant studijai „Superuse“, Austrijoje atitarnavęs 4 m pločio, 10 m ilgio ir 3 m aukščio gondolos gaubtas virto kompaktišku būstu su virtuve, vonia, šilumos siurbliu bei saulės moduliais.
Pritaikymo būdų įvairovė
Šis 2024 m. Nyderlandų dizaino savaitėje pristatytas projektas įrodė, kad nebenaudojamų elektrinių fragmentus galima transformuoti minimaliomis energijos sąnaudomis. Tačiau sparnai taip pat randa naujų formų.
2023 m. Danijos parke „Nørre Økse Sø“ demontuotos 57 mentės vėliau tapo Švedijos Lundo miesto automobilių aikštelės fasadu.
57 – tiek menčių panaudota daugiaaukštės Lundo automobilių aikštelės fasadui.
Iš atitarnavusių vėjo elektrinių sparnų taip pat bandoma gaminti saulės modulių rėmus ar kalnų slides.
„Kompaktiškas namelis, statybiniai sprendimai ar slidės kol kas nėra masinis sprendimas, tačiau jie padeda kaupti patirtį, atrasti naujų pritaikymo būdų ir stimuliuoja žiedinių sprendimų rinką“, – pabrėžė E. Julius-Philipp.
Ji pridūrė, kad saugumo ribose pirmenybė teikiama komponentų atnaujinimui ir pakartotiniam naudojimui.
Stinga bendro nusiteikimo
Iki 2030 m. „Vattenfall“ siekia 100 proc. kompozitų žiediškumo. Mechaniniu būdu mentės smulkinamos į dribsnius bei užpildus, o pirolizės metodu atgaunamas pluoštas ir kitos antrinės žaliavos.
Kai aukštos vertės perdirbimas neįmanomas, kompozitai nukreipiami energijos gamybai ar cemento pramonei. Vis dėlto tarp didžiausių kliūčių – ne tik technologijos.
„Išmontuotos mentės nepasiekia perdirbėjų tolygiu ir nuspėjamu srautu, todėl perdirbimo sprendimams sunku ekonomiškai išsiplėsti“, – aiškino ekspertė.
Galiausiai ES neturi bendro draudimo laidoti mentes sąvartynuose – tai reglamentuota tik Austrijoje, Suomijoje, Vokietijoje bei Nyderlanduose.
Tad „WindEurope“ tokį įsipareigojimą ragina priimti visas bendrijos nares.
Inovacijos nuo brėžinio
Tvarių sprendimų paieškose gelbsti ir naujas požiūris į gamybą.
Antai „Siemens Gamesa“ sukurtoms „RecyclableBlades“ mentėms naudojama derva, kuri tirpsta silpnai rūgščiame žemos temperatūros tirpale.
Tokios mentės jau naudojamos elektrinėse, kurios veikia „Vattenfall“ jūros parke „Hollandse Kust Zuid“ Nyderlanduose.
Tai leidžia nepažeidžiant atskirti stiklo ir anglies pluoštą, plastiką, medieną bei metalą naujiems produktams gaminti.
E. Julius-Philipp teigimu, nors šis procesas vėlgi nėra masiškai išplėtotas, susidomėjimas technologijomis, leidžiančioms efektyviau perdirbti mentes bei išsaugoti atgautų medžiagų vertę ir kokybę, akivaizdžiai auga.
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