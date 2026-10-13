Vatikanas: popiežiui Leonui XIV sėkmingai atlikta plaučio operacija

Antradienio rytą popiežius į ligoninę atvyko šypsodamasis ir mojuodamas susirinkusiesiems. Po kelių valandų jam buvo atlikta operacija, per kurią pašalintas plautyje aptiktas monetą primenantis darinys.
„Procedūra buvo sėkmingai atlikta per numatytą laiką ir pagal planą“, – trumpame pareiškime nurodė Vatikanas.
„Šventasis Tėvas grįžo į savo palatą“, – sakoma pranešime, priduriant, kad daugiau informacijos bus pateikta vėliau.
Tai pirmoji 71 metų Leono XIV hospitalizacija nuo 2025 m. gegužės 8 d., kai jis tapo Katalikų Bažnyčios vadovu. Pirmadienį popiežių matę Vatikano pareigūnai teigė, kad jis atrodė ramus dėl būsimo gydymo ligoninėje.
Sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos Leonas XIV netikėtai pranešė Šv. Petro aikštėje susirinkusiems žmonėms, kad per medicininius tyrimus gydytojai „labai ankstyvoje stadijoje“ aptiko plautyje darinį.
„Gydytojai mano, kad reikėtų atlikti operaciją“, – sakė jis.
Vatikanas tradiciškai itin vengė atskleisti informaciją apie popiežių sveikatą, tačiau pradėjo elgtis atviriau sergant Leono XIV pirmtakui Pranciškui – argentiniečiui, kuris nevengė viešai kalbėti apie savo negalavimus.
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