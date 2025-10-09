Varšuvos savivaldybės darbuotojas apkaltintas šnipinėjimu Rusijai

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) ketvirtadienį paskelbė, kad asmeniui pateikti kaltinimai dėl šnipinėjimo ir įgaliojimų viršijimo.
Vadovaujantis asmens duomenų apsaugos įstatymais, įtariamasis įvardijamas kaip Tomaszas L.
ABW jį sulaikė dar 2022 m. kovą, o nuo tada jis buvo suimtas.
Tyrimas buvo ilgas ir nuodugnus, o prokurorai kaltinamąjį aktą Varšuvos regioniniam teismui perdavė 2025 m. rugsėjo 11 d.
Įtarimai šnipinėjimu
Teigiama, kad įtariamasis Rusijos žvalgybos tarnybos darbuotojui penkerius metus, nuo 2017 m. iki 2022 m. kovo, perdavinėjo oficialius duomenis pasinaudodamas savo padėtimi Varšuvos registrų tarnybos archyvų skyriuje.
Įtariamasis turėjo prieigą prie registrų tarnybos ir kitų Varšuvos institucijų archyvinių duomenų.
Surinkti įrodymai, kad Tomaszas L. oficialius dokumentus kopijavo į savo duomenų laikmenas ir fotografavo juos savo telefonu. Tarp šių duomenų buvo įrašai apie Lenkijos piliečių ir užsieniečių civilinę būklę, susirašinėjimai su diplomatinėmis misijomis, oficialūs šablonai, gairės ir kiti duomenys.
Šią medžiagą jis perduodavo Rusijos žvalgybos pareigūnui naudodamasis slaptomis radijo ryšio priemonėmis, kuriomis naudotis prieš tai buvo apmokytas Rusijos specialiųjų tarnybų.
Lenkijos nacionalinė prokuratūra teigia, kad nutekinti dokumentai leido Rusijos žvalgybai sukurti netikras tapatybes kitiems šnipams.
Įtariamasis kaltę neigia
Pasak prokurorų, įtariamasis kaltę neigia. Nors pirminiame tyrimo etape jis davė parodymus, bet vėlesnio tardymo metu pasinaudojo teise tylėti ir atsisakė duoti parodymus.
Remiantis teismo nutartimi, įtariamajam po sulaikymo buvo taikomas kardomasis kalinimas, kurį Varšuvos apeliacinis teismas pratęsė iki 2026 m. kovo 25 d.
Ilgai trukusį įslaptintą tyrimą vykdė ABW, o jam vadovavo Nacionalinė prokuratūra.
