 Valstybinė žiniasklaida: Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas pradėjo derybas Pekine

Valstybinė žiniasklaida: Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas pradėjo derybas Pekine

2025-09-02 07:18
BNS inf.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) ir jo Rusijos kolega Vladimiras Putinas antradienį Pekine pradėjo derybas, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas
Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas / Scanpix nuotr.

Per diena anksčiau vykusį viršūnių susitikimą jie kaltino Vakarų šalis.

V. Putinas trečiadienį taip pat dalyvaus didžiuliame kariniame parade kartu su būriu pasaulio lyderių, įskaitant Šiaurės Korėjos vadovą Kim Jong Uną (Kim Čen Uną). 

Šiame straipsnyje:
Xi Jinpingas
Vladimiras Putinas
derybos
Pekinas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų