Vakarų Europoje – karščiausias birželis ir liepa per visą stebėjimų istoriją

Šis rodiklis atspindi „išskirtina ilgai trukusį karštį“ šią vasarą, teigiama ataskaitoje. Be to, dirvožemio drėgmė buvo „žymiai mažesnė“ nei 2022 m. liepos mėnesį, kai Vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra.
Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje. Pirmieji du šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo karščio bangomis, sausra ir miškų gaisrais. Daug šalių pranešė apie temperatūros rekordus. Prancūzijoje ir Ispanijoje liepsnojo didžiausi miškų gaisrai per ilgą laiką.
Upių – ypač Reino, Dunojaus ir Senos – vandens lygis buvo neįprastai žemas. Keliose šalyse kilo trikdžių laivybos, drėkinimo ir elektros energijos gamybos srityse.
ES stebėjimo tarnybos duomenimis, ir vandenynuose 2026 m. liepą užfiksuota „aukščiausia kada nors šį mėnesį išmatuota temperatūra“. Pasaulio vandenynai temperatūros rekordą buvo pasiekę jau birželį.
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