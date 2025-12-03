Uzbekistanas atidarė nuo 2021-ųjų uždarytą pasienio perėją su Afganistanu

Pasienio perėja atidaryta siekiant skatinti prekybinius ryšius su kaimynine šalimi.
Penkios buvusios sovietinės Vidurinės Azijos respublikos – Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Turkmėnija ir Uzbekistanas – baiminosi, kad talibų įvykdytas valdžios užgrobimas paskatins radikalaus islamizmo plitimą regione.
Tačiau praėjus ketveriems metams siekis atnaujinti ekonominį bendradarbiavimą nusveria jų pradinį susirūpinimą saugumu.
„Termezo ir Hairatano tilto perėja, jungianti Uzbekistaną ir Afganistaną, vėl atidaryta. Keliautojai dabar gali tiesiogiai ir saugiai keliauti tarp šių dviejų šalių“, – antradienį pranešė uzbekų Prekybos ir pramonės rūmai.
Jie pridūrė, kad vizų režimas tarp šių dviejų šalių lieka galioti.
Pasak šios vyriausybinės įstaigos, uždarius sieną žmonės buvo priversti daryti lankstą per Tadžikistaną, kad pasiektų Afganistano didmiestį Mazari Šarifą, esantį vos už 75 km nuo Uzbekistano sienos.
Rūmai teigė, kad perėjos atidarymas „labai palengvins eksportuojančių įmonių veiklą“, ir gyrė „pastaraisiais metais nuolat augantį eksportą į Afganistaną“.
Nors privatiems asmenims sienos kirtimas buvo draudžiamas nuo 2021-ųjų rugpjūčio, prekėmis vis dar buvo galima ribotai prekiauti per sieną.
Afganistaniečiai taip pat galėjo be vizos keliauti į Uzbekistano laisvosios prekybos zoną „Airitom“, įkurtą siekiant paskatinti prekybą.
Prekybos ir pramonės rūmai trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė, kad siena atidaryta nuo lapkričio 23 dienos.
Amudarjos upė žymi dviejų valstybių sieną.
Vienintelis pasienio punktas yra netoli Termezo, ant Draugystės tilto, per kurį 1989-aisiais iš Afganistano pasitraukė sovietų kariuomenė, o 2021 -aisiais – kai kurie nuo Talibano bėgę afganų kariai.
Vidurinės Azijos valstybės pradeda didelius infrastruktūros projektus, pavyzdžiui, geležinkelių, siekdamos gauti prieigą prie jūros per Afganistaną. Tai naudinga Talibanui, kuris priklauso nuo Vidurinės Azijos kalbant apie apsirūpinimą maistu ir energetinio saugumo užtikrinimą.
Naujausi komentarai