 Per teroro aktą Pakistano sostinėje žuvo vienuolika žmonių

Per teroro aktą Pakistano sostinėje žuvo vienuolika žmonių

2025-11-11 11:50
BNS inf.

Pakistano sostinėje antradienį prie vieno iš pagrindinių apygardos teismų nugriaudėjus automobilio, kuriame buvo bomba, sprogimui, žuvo mažiausiai 11 žmonių, pranešė saugumo pareigūnai.

Per teroro aktą Pakistano sostinėje žuvo vienuolika žmonių
Per teroro aktą Pakistano sostinėje žuvo vienuolika žmonių / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Sprogimas apgadino keletą automobilių, stovėjusių prie teismo rūmų, kur darbo dienomis būna daug žmonių.

Kol kas jokia grupuotė neprisiėmė atsakomybės už sprogimą, tačiau Pakistanas kovoja su kovotojų išpuoliais visoje šalyje ir atgimstančiu Pakistano Talibanu.

Du saugumo pareigūnai naujienų agentūrai AP sakė, kad sprogimą sukėlė automobilyje paslėpta bomba ir kad žuvo 11 žmonių. Jie kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.

Anksčiau Pakistano televizija pranešė, kad per sprogimą taip pat buvo sužeista mažiausiai 13 žmonių. Aukos daugiausia buvo praeiviai arba žmonės, atvykę į teismo posėdžius, pranešė televizija.

Islamabado policija kol kas nekomentavo situacijos, teigdama, kad vis dar vyksta tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Pakistanas
terorizmas
sprogimas
Talibanas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų