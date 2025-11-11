Per teroro aktą Pakistano sostinėje žuvo vienuolika žmonių

Sprogimas apgadino keletą automobilių, stovėjusių prie teismo rūmų, kur darbo dienomis būna daug žmonių.
Kol kas jokia grupuotė neprisiėmė atsakomybės už sprogimą, tačiau Pakistanas kovoja su kovotojų išpuoliais visoje šalyje ir atgimstančiu Pakistano Talibanu.
Du saugumo pareigūnai naujienų agentūrai AP sakė, kad sprogimą sukėlė automobilyje paslėpta bomba ir kad žuvo 11 žmonių. Jie kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.
Anksčiau Pakistano televizija pranešė, kad per sprogimą taip pat buvo sužeista mažiausiai 13 žmonių. Aukos daugiausia buvo praeiviai arba žmonės, atvykę į teismo posėdžius, pranešė televizija.
Islamabado policija kol kas nekomentavo situacijos, teigdama, kad vis dar vyksta tyrimas.
Naujausi komentarai