Už išsikėlimą iš Vindzoro dvaro buvusiam princui Andrew išmokėta 300 tūkst. svarų sterlingų

Andrew, dabar žinomas kaip Andrew Mountbattenas-Windsoras (Endriu Mauntbatenas-Vindzoras), pernai brolio karaliaus Charleso III (Karolio III) buvo priverstas išsikraustyti iš savo ilgametės rezidencijos „Royal Lodge“.
Jis persikėlė į namą monarcho Sandringamo dvare Rytų Anglijoje.
„Crown Estate“, nepriklausoma komercinė bendrovė, prižiūrinti karališkosios šeimos turtą ir perduodanti pajamas vyriausybei, naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė, kad Andrew nuomos sutartis buvo nutraukta.
Institucija nurodė, kad jis „visiškai atlaisvino“ patalpas ir sumokėjo 1,8 mln. svarų sterlingų (apie 2 mln. eurų) neatliktiems remonto darbams padengti.
„Crown Estate“ nurodė, kad pagal sutartį Andrew turėjo teisę reikalauti kompensacijos už priešlaikinį jos nutraukimą, todėl išsikraustydamas turėjo teisę į maždaug 302 tūkst. svarų sterlingų, kurie buvo išskaičiuoti iš remonto sąskaitos.
Vasarį policija šešias dienas vykdė kratą „Royal Lodge“, pradėjusi tyrimą dėl įtariamo Andrew piktnaudžiavimo tarnyba, susijusio su velioniu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu).
A. Mountbattenas-Windsoras atmetė visus kaltinimus nusižengus dėl ryšių su šiuo reputaciją susigadinusiu finansininku.
Teisinį ginčą jis laimėjo ketvirtadienį, policijai pripažinus, kad gauti kratos orderiai buvo neteisėti.
Andrew 2003-iaisiais sumokėjo 1 mln. svarų sterlingų (apie 1,18 mln. eurų) „įmoką“ už „Royal Lodge“ nuomą ir sutiko išleisti 7,5 mln. svarų sterlingų (apie 8,85 mln. eurų) patobulinimams, kad užsitikrintų 75 metų nuomos sutartį už simbolinį mokestį.
Šią vasarą JK nacionalinis audito biuras atskleidė, kad Andrew daugiau nei du dešimtmečius gaudavo asmeninių pajamų, subnuomodamas tris kotedžus „Royal Lodge“ teritorijoje.
„Crown Estate“ penktadienį pareiškė, kad šiuo metu svarsto „galimą būsimą turto panaudojimą“, siekdama išankstiniu jo susigrąžinimu „sukurti papildomą finansinę vertę“.
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