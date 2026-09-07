Ukrainos pareigūnas: JAV pasiuntiniai pateikė „veiksmingesnių pasiūlymų“

Anksčiau sekmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija, tikėtina, tęsis ir žiemą.
Nors tiek jis, tiek JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) derybas įvertino optimistiškai, nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą.
Tačiau aukšto rango Ukrainos pareigūnas AFP sakė: „Viskas vyksta ne taip, kaip anksčiau. Šis variantas dabar yra veiksmingesnis. Jie vis dar kalbasi. Tai iš tikrųjų yra pati svarbiausia dalis.“
S. Witkoffas, kuris yra JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) verslo bendražygis, ir J. Kushneris, D. Trumpo žentas, į Kyjivą atvyko kitą dieną po susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu – tai buvo vėliausias iš kelių jų vizitų šiame mieste.
Ukrainos geležinkelių operatorė pirmadienio rytą socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė apie jų išvykimą iš Kyjivo, pridėdama nuotrauką, kurioje abu pasiuntiniai stovi po stoties iškaba, skelbiančia apie „Taikos ekspresą“.
Sekmadienio vizitas Kyjive jiems buvo pirmasis Ukrainos sostinėje, kuri jau daugiau nei ketverius metus kenčia nuo mirtinų Rusijos smūgių.
V. Zelenskis sakė: „Labai tikimės, kad pavyks pasiekti susitarimus su JAV partneriais, ir tikimės mūsų Europos partnerių paramos, jei karas tęsis žiemą – o šiuo metu atrodo būtent taip.“
V. Zelenskis taip pat užsiminė, kad Ukraina ves derybas su JAV, Prancūzija ir Vokietija, tačiau detalių neatskleidė. Jis dar kartą pakartojo savo raginimą, kad teritorinius klausimus gali išspręsti tik abiejų lyderių susitikimas.
Padėkojęs JAV pasiuntiniams už vizitą, V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“ parašė: „Svarbiausia – pasiekti taiką Ukrainai – orią, patikimą ir ilgalaikę taiką. Tam skiriame visas savo pastangas.“
„Toje pačioje pusėje“
Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judės į priekį dar labiau.
Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi – šios sąlygos Kyjivui yra nepriimtinos.
S. Witkoffas teigė, kad abiem pusėms teks ieškoti kompromisų, ir pridūrė: „Manome, kad turime reikiamų elementų tam pasiekti.“
„Mūsų diskusija buvo labai prasminga, turininga, svarbi, esame labai padrąsinti ir tikimės tai tęsti tiek, kiek reikės“, – teigė jis.
J. Kushneris pridūrė: „Tikimės, kad ši kelionė padėjo rasti naujų būdų judėti pirmyn. Manau, kad iš šios kelionės daug ko išmokome.“
S. Witkoffas ir J. Kushneris į regioną atvyko tikėdamiesi atgaivinti D. Trumpo administracijos siekį sudaryti taiką didžiausiame Europos konflikte nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, po vasarą įvykusios eskalacijos.
Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos ir Vokietijos atstovai dalyvauja atskirame derybų rate.
V. Zelenskis teigė esąs dėkingas, kad europiečiai čia dalyvauja, ir pridūrė: „Čia mes visi esame toje pačioje pusėje.“
Kaip ir visi kiti atvykstantys pareigūnai, JAV delegacija atvyko traukiniu, o Kyjivo centrinės stoties perone buvo užrašas „Taikos ekspresas“.
Ukrainos oro erdvė yra uždaryta nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo savo plataus masto invaziją.
Rusija ir Ukraina pažadėjo nesmūgiuoti viena kitos sostinėms JAV pasiuntinių vizito metu.
„Esminiai planai“
Maskvos invazija nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, o dar milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus.
Baltųjų rūmų pareigūnas pranešime AFP nurodė, kad Maskvoje pasiuntiniai „aptarė esminius planus, kurie bus paskelbti artimiausiomis savaitėmis“.
Kremlius, nepateikdamas detalių, pranešė, kad JAV atstovai „pateikė keletą idėjų dėl galimų sureguliavimo būdų“.
V. Putinas ne kartą yra sakęs, kad Maskva ketina užimti likusią Rytų Ukrainos dalį, o šią vasarą Rusija suintensyvino mirtinus smūgius.
Nuo tada, kai 2022 metų vasarį V. Putinas pradėjo invaziją, karas tęsiasi ir pabaigos jam nematyti.
Kyjive tikinčiųjų proveržiu nedaug.
67 metų Nataliia Lipech sakė, kad jiems „būtinai reikia čia būti“ ir pamatyti, kad „mūsų žemė jau aplieta šiuo krauju ir kad mums reikia pagalbos“.
„Šiuo metu neturiu pagrindo vilčiai“, – sakė 29 metų Jaroslavas, pridūręs, kad matė „jau per daug tokių derybų procesų“.
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