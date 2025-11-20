 Ukraina teigia, kad yra pasirengusi bendradarbiauti su JAV dėl naujausio taikos plano

2025-11-20 20:05
BNS inf.

Ukraina ketvirtadienį pareiškė gavusi naujausią JAV taikos planą ir pridūrė esanti pasirengusi bendradarbiauti su Vašingtonu dėl jo turinio.

Ukraina teigia, kad yra pasirengusi bendradarbiauti su JAV dėl naujausio taikos plano / AFP nuotr.

„Ukrainos prezidentas oficialiai gavo amerikiečių plano projektą, kuris, amerikiečių vertinimu, galėtų pagyvinti diplomatiją“, – sakoma Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuro pranešime.

Tačiau Kyjivas neatskleidė šio naujausio JAV taikos plano detalių.

Pagal naują taikos pasiūlymą iš Jungtinių Valstijų Kyjivas privalo perleisti Rusijos kontroliuojamas žemes ir daugiau nei perpus sumažinti savo kariuomenės dydį, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis.

Anksčiau ketvirtadienį V. Zelenskio biuras pranešė, kad Ukrainos prezidentas Kyjive surengė susitikimą su aukščiausio rango Pentagono pareigūnais.

Po šių derybų prezidento biuras nurodė, kad „buvo sutarta dirbti pagal plano punktus, siekiant užtikrinti garbingą karo pabaigą“.

„Dabar esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti su JAV ir mūsų partneriais Europoje bei visame pasaulyje, kad pasiektume taiką“, – priduriama V. Zelenskio biuro pranešime.

Kyjivas pranešė, kad tikisi, jog artimiausiomis dienomis įvyks V. Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) skambutis.

