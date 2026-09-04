„Iš mūsų pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruožtu turi atitinkamai užtikrinti ramybę, nevykdydama smūgių tiek laiko, kiek reikės šioms deryboms“, – pareiškė V. Zelenskis per savo vakarinį kreipimąsi.
Ukraina siūlo Rusijai paliaubas, kol Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankysis Maskvoje ir Kyjive
2026-09-04 20:26
Ukraina yra pasiūliusi laikytis paliaubų su Rusija, kol JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) lankysis Maskvoje ir Kyjive, penktadienį pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukraina siūlo Rusijai paliaubas, kol Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankysis Maskvoje ir Kyjive / AFP nuotr.