Ukraina planuoja rekordines išlaidas gynybai

Jau puspenktų metų Rusijos tęsiamas puolimas skaudžiai paveikė Ukrainos ekonomiką: padaryta žala vertinama milijardais dolerių, šalies finansuose žioji didžiulė skylė.
Iš pradžių karo niokojama šalis gynybos išlaidas dengė iš savo pajamų, tačiau vėliau vis labiau ėmė kliautis užsienio parama.
Vyriausybė pranešė, kad kitais metais sieks gauti papildomą 53 mlrd. JAV dolerių užsienio paramą, įskaitant lėšas iš Tarptautinio Valiutos Fondo ir Pasaulio banko.
„2027 m. biudžeto projektas buvo rengiamas tęsiantis Rusijos agresijai, kai saugumo ir gynybos poreikiai išliko itin svarbūs“, – antradienį paskelbtame pranešime spaudai teigė Ukrainos finansų ministras Serhijus Marčenka.
„Tai neabejotinai yra svarbiausias vyriausybės prioritetas. Visi įmanomi šalies vidaus ištekliai telkiami siekiant užtikrinti, kad Ukraina galėtų veiksmingai priešintis agresorei“, – pridūrė jis.
Remiantis pranešimu, 2027 m. Ukraina gynybai ir saugumui planuoja skirti rekordinę 4,9 trln. grivinų (109 mlrd. JAV dolerių) sumą – maždaug 44 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Tai didžiausias rodiklis nuo pat Rusijos invazijos pradžios 2022 metais.
Apie trečdalį šios sumos ketinama skirti karių atlyginimams, o likusią dalį – daugiausia ginkluotei ir įrangai įsigyti.
Palyginimui, Rusija 2027 m. gynybai planuoja išleisti maždaug 13,6 trln. rublių (161 mlrd. JAV dolerių) – maždaug 30 proc. savo biudžeto.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį įspėjo, kad parlamentui teks imtis nemalonių ir nepopuliarių priemonių užsienio finansavimui pritraukti, pavyzdžiui, apmokestinti siuntinius iš užsienio. „Šiuo metu be šių priemonių neįmanoma užtikrinti visapusiškų gynybos poreikių ir Ukrainos atsparumo“, – sakė jis.
Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. Ukraina iš užsienio partnerių gavo apie 200 mlrd. JAV dolerių finansavimą bei milijardų dolerių vertės karinės paramos.