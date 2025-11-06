„Tai pirmas kartas Ukrainos istorijoje, kai okupantui skirta tokia bausmė būtent už gynybos pajėgų kario egzekuciją“, – sakoma Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) pareiškime.
Ukraina pirmą kartą kalėti iki gyvos galvos nuteisė Rusijos karį, nužudžiusį karo belaisvį
2025-11-06 18:11
Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad skyrė pirmąją laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Rusijos kareiviui, kaltinamam nužudžius ukrainiečių karo belaisvį, kuris pasidavė mūšyje 2024 metų sausį.
Ukraina pirmą kartą kalėti iki gyvos galvos nuteisė Rusijos karį, nužudžiusį karo belaisvį / AP nuotr.