Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų gamybos

Susitarimą, leidžiantį perduoti technologijas, Niujorke vykstančios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubbas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
A. Stubbas spaudos konferencijoje sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti „efektyviau ir pigiau“.
„Ukrainai kovoje reikalinga visa mūsų parama. Tuo pačiu metu šis bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas. Mokydamiesi iš Ukrainos patirties, stipriname savo pačių pajėgumus“, – socialiniame tinkle parašė A. Stubbas.
Savo ruožtu V. Zelenskis šį susitarimą pavadino „svarbiu žingsniu siekiant bendrai apsaugoti mūsų žmones ir užmegzti dar tvirtesnę partnerystę tarp mūsų šalių“.
„Mes visada pasirengę pasidalinti su artimiausiais draugais tuo, kas mums padėjo apsaugoti gyvybes“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ukrainos lyderis.
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