 Ukraina ir JK pasirašė DI susitarimą: dalinsis mūšio lauko duomenimis

Ukraina ir JK pasirašė DI susitarimą: dalinsis mūšio lauko duomenimis

2026-08-24 20:35
Viljama Sudikienė (AFP)

Ukraina suteiks Didžiajai Britanijai prieigą prie dirbtinio intelekto (DI) duomenų rinkinio, kuriame yra milijonai mūšio lauko vaizdų, pirmadienį pranešė Jungtinės Karalystės vyriausybė. Londono teigimu, šis susitarimas padės apsaugoti karines bazes ir kitas vietas. 

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andy Burnhamas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andy Burnhamas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. / EPA/MAXYM MARUSENKO nuotr.

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Duomenų rinkinys, žinomas kaip „Keršytojai“ ("Avengers"), šiuo metu naudojamas mokyti autonominius Ukrainos dronus.

Londonas, pavadinęs duomenis „aukso kasykla“, teigė, kad galiausiai galėtų panaudoti šį duomenų rinkinį „oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei elektrinių apsaugai“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

Pirmadienį Kyjive Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andy Burnhamas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą, pagal kurį Ukraina mainais gaus britų tyrėjų ir universitetų patirtį.

Partnerystė „sujungs neprilygstamą Ukrainos operatyvinę patirtį su Didžiosios Britanijos pasaulinio lygio dirbtinio intelekto ekosistema“, – sakoma A. Burnhamo pareiškime.

„Mes paspartinsime pajėgumų kūrimą, kuris ne tik sustiprins mūsų nacionalinį saugumą, bet ir geriau apsaugos mūsų svarbiausią infrastruktūrą bei augimą kiekviename šalies kampelyje“, – pridūrė jis.

Ukrainos mūšio lauko duomenys iš „Avengers“ dirbtinio intelekto duomenų rinkinio netrukus bus išbandyti JK gynybos bazėje, siekiant „apsaugoti bazes nuo protestuotojų ir priešiškų veikėjų, mėginančių gauti žvalgybos informacijos“, sakoma Didžiosios Britanijos pranešime spaudai.

Susitarimas buvo sudarytas prieš tai Londonui suteikus leidimą Kyjivui gaminti „Storm Shadow“ raketas – ilgojo nuotolio ginklus, galinčius pataikyti į taikinius, esančius maždaug už 250 kilometrų.

Pažangiausios sparnuotosios raketos, sukurtos kartu su Prancūzija, jas vadinančia SCALP, Ukrainai tiekiamos nuo 2023 metų.

Didžioji Britanija yra svarbi Ukrainos rėmėja, teikianti finansinę ir karinę pagalbą per visą ketverius su puse metų Rusijos tęsiamą puolimą.

Šiame straipsnyje:
Ukraina
Jungtinė Karalystė
Britanija
DI
susitarimas
Andy Burnhamas

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