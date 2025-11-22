Ukraina ir JAV pradeda derybas dėl karo užbaigimo

Pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas nusiuntė Kyjivui planą, kuriuo tenkinami svarbūs Maskvos reikalavimai.
„Artimiausiomis dienomis Šveicarijoje pradėsime Ukrainos ir Jungtinių Valstijų aukšto rango pareigūnų konsultacijas dėl galimų būsimo taikos susitarimo parametrų“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos Saugumo tarybos sekretorius, ukrainiečių derybininkų komandos narys Rustemas Umerovas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis keliomis minutėmis anksčiau patvirtino savo šalies delegaciją šioms deryboms. Jai vadovaus prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas.