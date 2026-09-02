Ukraina dėl intensyvių Rusijos smūgių įveda dviejų lygių oro pavojaus signalų sistemą

Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyjivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po keliolika oro pavojaus signalų, o tai labai kenkia verslui.
Šios smūgių bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol pavojaus signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės, dalijančios sostinę į dvi dalis.
„Visuomenės perspėjimo apie esamas grėsmes sistemos bus peržiūrėtos“, – trečiadienį socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad bus įvesti du lygiai, nurodysiantys konkrečias grėsmes: geltonas ir raudonas.
„Paprastai geltonas pavojaus lygis reikš dronų puolimą, o raudonasis – raketų grėsmę, įskaitant balistinių raketų ar didelio masto atakų grėsmę“, – pažymėjo prezidentas.
Pagal peržiūrėtas taisykles, Kyjive bus sutrumpintos komendanto valandos, o esant geltonam grėsmės lygiui, viena metro linija, kertanti Dnieprą, veiks visu pajėgumu.
Šios priemonės buvo parengtos atsižvelgus į „besikeičiančią Rusijos taktiką“ ir „jos dronų naudojimą siekiant nualinti civilius, gyvenančius mūsų miestuose, ir sutrikdyti įprastą ekonominę veiklą visoje šalyje“, parašė V. Zelenskis.
Ekspertai ir Kyjivo gyventojai pastarosiomis savaitėmis reiškė nepasitenkinimą dabartiniais saugumo protokolais, vadindami juos neveiksmingais ir siūlydami lankstesnį požiūrį.
Nuo trečiadienio ryto Kyjive – 3 mln. gyventojų turinčiame mieste – aštuonis kartus kaukė oro pavojaus sirenos.
V. Zelenskis anksčiau pranešė, kad per šias Rusijos atakas buvo sužeista mažiausiai 10 žmonių.
Dronai smogė įvairioms sostinės vietoms, įskaitant universiteto pastatą paskaitų metu.
„Laimei, studentai buvo slėptuvėje – 160 studentų“, – sakė V. Zelenskis.
Savaitgalį per Rusijos smūgį šaudmenų sandėliui sostinės priemiestyje žuvo 38 žmonės.