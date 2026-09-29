Tyrimas: Rusijos dezinformacijos banga „užgrobia“ Europos žiniasklaidą

Vien Prancūzijoje nuo vasaros pasklido 85 su prezidento rinkimais susiję netikri pranešimai, naujienų agentūrai AFP sakė JAV įsikūrusios dezinformacijos stebėjimo grupės „NewsGuard“ vyriausioji redaktorė Europai Chine Labbe.
Rusijos dezinformacijos kampanijos dažnai suintensyvėja prieš rinkimus, tačiau Ch. Labbe pažymėjo, kad Prancūzijoje ši veikla prasidėjo neįprastai anksti, likus daugeliui mėnesių iki 2027 metų balsavimo.
Nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rusijos įtakos operacijų vykdytojai sukūrė 906 melagingus naujienų pranešimus, užmaskuotus taip, kad jie atrodytų kaip realių žiniasklaidos priemonių, teigiama „NewsGuard“ ataskaitoje.
Suklastotų istorijų skaičius per pirmąjį 2026 metų pusmetį išaugo iki 421 – tai 850 proc. šuolis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
Europos žiniasklaidos organizacijos buvo pagrindinis taikinys, tikriausiai dėl regiono paramos Ukrainai kare su Rusija, sakoma ataskaitoje.
Iš 15 žiniasklaidos priemonių, kuriomis buvo apsimetinėjama dažniausiai, aštuonios yra prancūzų, priduriama ataskaitoje.
„Euronews“ atsidūrė sąrašo viršuje – nuo 2023 metų kovo iki 2026 metų rugsėjo nustatyti 82 suklastoti pranešimai, atrodantys kaip šio visos Europos transliuotojo.
Kitos dažnai taikinyje atsidurdavusios žiniasklaidos priemonės yra „Liberation“ (39), „Charlie Hebdo“ (35) ir „Agence France-Presse“ (AFP, 20).
Už Prancūzijos ribų taikiniais taip pat tapo BBC, „Deutsche Welle“ ir „Politico“.
„Kiekvienu atveju Rusijos kampanija užgrobia prekių ženklų logotipus ir maketus, kartais sukurdama naują svetainę, naudodama URL adresą, panašų į autentišką, todėl paprastam vartotojui sunku atskirti, kad tai yra klastotė, – sakoma ataskaitoje. – Straipsniuose dažnai pateikiamos išgalvotos tikrų (...) ekspertų citatos.“
Ši taktika ne tik padaro melagingus teiginius labiau įtikinamus, bet ir griauna visuomenės pasitikėjimą žiniasklaida, perspėjama ataskaitoje.
„NewsGuard“ šią kampaniją priskyrė Kremliaus įtakos operacijai, tyrėjų vadinamai „Matrioška“, ir prorusiškam įtakos tinklui „Storm-1516“.
„Ši praktika dabar ėmė dominuoti šiuolaikinėse su Kremliumi susijusiose informacinėse operacijose, daugiausia dėl to, kad dirbtinio intelekto populiarėjimas leido jiems greitai ir lengvai kurti didelio masto klastotes“, – teigiama ataskaitoje.
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