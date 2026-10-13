Tyrimas: ES mažėja parama greitam Ukrainos priėmimui į Bendriją

Apklausos duomenimis, apie 83 proc. ukrainiečių nori, kad jų šalis artimiausiais metais įstotų į ES, tačiau greitą Ukrainos priėmimą į Bendriją palaiko tik 47 proc. ES piliečių.
53 proc. ES piliečių pasisako prieš greitą Ukrainos narystę.
Vokietija, teikianti Ukrainai daugiau karinės ir finansinės paramos nei bet kuri kita Europos šalis, yra viena skeptiškiausiai nusiteikusių iš dešimties didžiausių ES valstybių narių. Greitą Ukrainos įstojimą į ES palaiko tik 41 proc. vokiečių. Dar mažesnis palaikymas yra tik Rumunijoje – 40 procentų. Tarp didžiųjų ES šalių didžiausias palaikymas yra Švedijoje – 69 procentai.
2022 m., prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai, greitam Ukrainos priėmimui į ES pritarė 60 proc. vokiečių. Fondas nuolat kartoja šią apklausą. Rezultatai rodo, kad nuo tada palaikymas sumažėjo tiek atskirose šalyse, tiek visoje ES.
Ukrainos narystė tebėra oficialus ES tikslas ir laikoma itin svarbia būsimai Europos saugumo sistemai. Pasak fondo, siekiant sumažinti atotrūkį tarp šio tikslo ir visuomenės nuomonės, reikės glaudesnio politikų ir piliečių dialogo. Taip pat būtina įtikinamiau paaiškinti strateginę Ukrainos integracijos svarbą.
Birželį fondo užsakymu visose ES valstybėse narėse buvo atlikta reprezentatyvi 16 795 žmonių apklausa, naudojant visuomenės nuomonės tyrimų priemonę „Eupenios“.
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