Turkijos turizmo sektorius prognozuoja smarkiai smuksiančius rusų turistų srautus

Iš metų pradžioje prognozuotų 7 mln. rusų turistų dabar tikimasi tik 3 mln., ketvirtadienį agentūrai dpa sakė Turkijos viešbučių asociacijos vicepirmininkas Mehmetas Isleris. 2021-aisiais Turkijoje apsilankė 4,7 mln. rusų ir 2 mln. ukrainiečių turistų.

Turkijos turizmo sektorius, kuris per praėjusius dvejus metus dėl pandemijos registravo sumažėjusius turistų srautus, šiais metais tikėjosi atsigavimo. Turkiją, be to, yra ištikusi ekonominė krizė, kurią lydi didelis kainų augimas – dėl to plonėja ir daugelio atostogautojų piniginės.

Didžiąją dalį turistų Turkijoje 2021 metais sudarė atvykėliai iš Rusijos. Ukrainiečiai po vokiečių turistų buvo trečia didžiausia grupė.

„Sektorius dabar mėgina nuolaidomis ir kitokiais patraukliais pasiūlymais prisivilioti lankytojų iš kitų pasaulio dalių“, - sakė kelionių organizatorės „Prontotour“ vadovas Ali Onaranas. Turistų pamėgtas Antalijos regionas, kuris šiais metais tikėjosi 15 mln. lankytojų, veikiausiai smarkiai pajus sumažėjusius rusų ir ukrainiečių turistų srautus.

Turkijos turizmo ministras Nuris Ersoy‘is šiais metais įvardijo tikslą surinkti 33 mlrd. eurų pajamų – maždaug tiek, kiek prieš pandemiją. Tačiau sektoriaus atstovai mano, kad nebus viršyta 29 mlrd. eurų riba.