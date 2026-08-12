Turkijos prezidentas: Izraelis siekia pašalinti Palestiną iš pasaulio darbotvarkės

„Netanyahu vyriausybės tikslas – pašalinti Palestiną iš bendrosios žmonijos darbotvarkės, pasinaudojant chaosu ir naujais konfliktais regione“, – sakė R. T. Erdoganas per bendrą spaudos konferenciją su savo palestiniečių kolega Mahmoudu Abbasu (Mahmudu Abasu).
„Kad ir ką jie darytų, jiems nepavyks. Palestiniečių reikalas toliau augs žmonių širdyse, nors jie ir bandys jį sunaikinti“, – sakė jis ir pažadėjo, kad Turkija kovos už Palestinos valstybės įkūrimą.
R. T. Erdoganas, tvirtas Palestinos reikalo gynėjas, ne kartą griežtai kritikavo B. Netanyahu vyriausybę, kaltindamas Izraelio ministrą pirmininką „genocidu“ Gazos Ruože ir ekspansionistinės politikos vykdymu Vakarų Krante, Libane, Sirijoje ir kitur.
M. Abbasas, lydimas palestiniečių aukšto rango pareigūnų, į Ankarą atvyko antradienį.
Trečiadienį jis susitiko su R. T. Erdoganu ir jiedu aptarė įvykius regione per derybas, kurias palestiniečių lyderis pavadino svarbiomis ir vaisingomis.
Praėjusį mėnesį 90-metis M. Abbasas paskelbė, kad lapkričio 28 dieną vyks palestiniečių parlamento rinkimai, o kitų metų pradžioje – prezidento rinkimai.
Jei lapkričio rinkimai įvyks, tai bus pirmieji tokie rinkimai per du dešimtmečius.
„Tikiuosi, kad sprendimas po ilgos pertraukos surengti Palestinoje parlamento ir prezidento rinkimus atneš sėkmę (...) (ir) paskatins susitaikymo procesą“, – sakė R. T. Erdoganas, turėdamas omenyje istorinę konkurenciją tarp M. Abbaso judėjimo „Fatah“ ir Gazos Ruožą valdančio judėjimo „Hamas“.
M. Abbasas taip pat palankiai įvertino rugpjūčio 7 dieną pasirašytą Turkijos, Saudo Arabijos ir Pakistano gynybos paktą. Jis pareiškė, kad jis yra „itin svarbus“, ir išreiškė viltį, kad jis padės sustiprinti saugumą ir stabilumą regione.
Naujausi komentarai