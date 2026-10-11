 Turkijoje įsigalios draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais

Turkijoje įsigalios draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais

2026-10-11 12:23
BNS inf.

Turkija šeštadienį oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Turkijoje įsigalios draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais</span>
Turkijoje įsigalios draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais / Ina Yarashevich / Alamy nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio.

Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą.

Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo „imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų“ jaunimo apsaugą.

„Negali būti siūloma jokia paslauga, galinti sukelti priklausomybę vaikams“, – pabrėžiama teisės akte.

Apribojimus vaikams naudotis socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.

Jomis siekiama apsaugoti vaikus nuo skaitmeninių pavojų, tokių kaip priklausomybė nuo ekranų, miego trūkumas, patyčios ir valgymo sutrikimai.

Žmogaus teisių gynėjų grupės skundžiasi saviraiškos laisvės apribojimais Turkijoje, nukreiptais prieš LGBTIQ bendruomenę, žiniasklaidą ir politinę opoziciją. Pastarosiomis savaitėmis buvo užblokuota daugybė socialinių tinklų paskyrų.

Šiame straipsnyje:
Turkija
draudimas
socialiniai tinklai
interneto platformos
Vaikai
paaugliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nuomonė
Turkai protingi.
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų