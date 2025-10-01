Turkija uždraudė Robbie Williamso koncertą

Koncertas būtų įvykęs minint kruvino „Hamas“ išpuolio Izraelyje, kuris išprovokavo karą Gazos Ruože ir pasaulinį protestų judėjimą prieš jį, antrąsias metines.
Organizatoriai paskelbė apie koncerto atšaukimą „vadovaujantis Stambulo gubernatoriaus biuro sprendimu“ ir pridūrė, kad pinigai už bilietus bus grąžinti netrukus per platformą, kurioje jie buvo įsigyti.
Kalbėdamas su AFP, gubernatoriaus biuro šaltinis paminėjo „saugumo problemas“, tačiau daugiau nekomentavo.
Britų dainininkas R. Williamsas, kurio žmona yra žydė, koncertavo Izraelyje 2015 ir 2023 metais, nepaisant palestiniečių aktyvistų raginimų boikotuoti šią šalį.
Kelios nevyriausybinės organizacijos ragino Turkijos institucijas atšaukti spalio 7 dienos koncertą, o kitos, įskaitant Islamo solidarumo platformą, planavo protestus su šūkiu „Sioniste Robbie Williamsai, nešdinkis iš Turkijos!“.
„Labai apgailestauju, kad kitą savaitę negalėsiu koncertuoti Stambule“, – savo „Instagram“ paskyroje paskelbė 51 metų dainininkas.
„Miesto valdžia atšaukė koncertą visuomenės saugumo sumetimais“, – sakė jis.
„Mažiausiai noriu sukelti pavojų savo gerbėjų saugumui – jų saugumas yra svarbiausia“, – pridūrė muzikantas.
Rugsėjį Turkijos valdžia uždraudė Enrico Maciaso (Enriko Masijaso) koncertą Stambule po raginimų protestuoti dėl prancūzų dainininko proizraelietiškų pažiūrų.
86 metų dainininkas tuo metu AFP sakė, kad Turkijoje koncertuoja jau 60 metų ir yra „labai nustebęs ir nuliūdęs, kad negali pamatyti savo publikos, su kuria visada dalijausi taikos ir brolybės vertybėmis“.
Naujausi komentarai