Trumpui pareiškus, kad NATO gali numušinėti Rusijos lėktuvus, JK yra „pasirengusi veikti“

Jungtinėse Tautose pasakytoje kalboje Y. Cooper kritikavo Maskvą už pastarosiomis savaitėmis įvykdytus „provokuojančius ir neapgalvotus“ NATO oro erdvės pažeidimus.
D. Trumpas, pirmiau raginęs Kyjivą padaryti nuolaidų Maskvai, dabar pareiškė, kad Ukraina gali susigrąžinti visas teritorijas, kurias Rusija yra užėmusi.
Y. Cooper antradienį vykusiame Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje pasakė: „Ukrainos saugumas yra ir mūsų saugumas, ir visi mes tikimės, kad bus laikomasi JT Chartijos.
Savo veiksmais Rusija siekia pakenkti demokratijai, užtęsti konfliktą ir skleisti nestabilumą toli už Europos sienų.
Pastarosiomis savaitėmis Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje stebėjome provokuojančius ir beatodairiškus NATO oro erdvės pažeidimus, prieš kuriuos NATO yra tvirtai nusistačiusi, ir mes būsime pasirengę veikti.“
NATO pareiškė, kad į Rusijos oro antskrydžius atsakys „karinėmis ir nekarinėmis priemonėmis“.
Savo pranešime aljansas pasmerkė penktadienį įvykusį incidentą, kai trys naikintuvai „MiG-31“ įsibrovė į jo oro erdvę, pavadindamas jį „platesnio masto vis neatsakingesnio Rusijos elgesio dalimi“.
NATO perspėjo: „Rusija gali būti tikra – NATO ir sąjungininkai, vadovaudamiesi tarptautine teise, panaudos visas būtinas karines ir nekarines priemones, kad apsigintų ir atgrasytų nuo visų grėsmių iš visų pusių“.
