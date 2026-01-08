Trumpo administracija apvertė aukštyn kojom mitybos piramidę

Naujosiose federalinėse mitybos gairėse labiau nei anksčiau skelbtose rekomendacijose pabrėžiami baltymai; jose apverčiama mitybos piramidė ir mėsa, pieno produktai bei sveikieji riebalai atsiduria toje pačioje pakopoje kaip daržovės ir vaisiai, o skaidulų turtingi visaverčiai grūdai, pavyzdžiui, avižos, nustumiami į apatinį piramidės smaigalį.
Mitybos specialistų ir visuomenės sveikatos ekspertų reakcija buvo nevienareikšmė: patarimas mažinti cukraus ir perdirbtų maisto produktų kiekį – teigiamas, tačiau gyvulinės kilmės baltymų ir riebių pieno produktų akcentavimas – „prieštaringas“.
„Man visa tai pasirodė padrika, prieštaringa, ideologiška ir labai senamadiška“, – sakė Niujorko universiteto mitybos profesorė emeritė Marion Nestle.
Sveikatos apsaugos sekretorius Robertas F. Kennedy jaunesnysis pažadėjo, kad naujosios gairės „radikaliai pakeis“ JAV mitybos įpročius ir „padarys Ameriką vėl sveiką“ – tai populiarus MAHA judėjimo, kuris bene geriausiai žinomas dėl pasipriešinimo vakcinoms, šūkis.
R. F. Kennedy jaunesnysis jau seniai piktinasi įprastine amerikiečių mityba ir maisto pramone, sakydamas, kad šalyje susidarė „kritinė situacija sveikatos srityje“, t. y. daugėja lėtinių ligų, net ir tarp vaikų.
Naujosiose rekomendacijose (federalinė vyriausybė turi jas skelbti kas 5 metus) griežtai nepatariama vartoti cukraus, teigiama, kad vaikai iki 10 metų amžiaus turėtų vengti saldiklių ir kad cukrumi saldinti gėrimai yra pražūtingi sveikatai.
Amerikiečiai raginami mažinti rafinuotų angliavandenių, pavyzdžiui, baltos duonos ar miltinių tortilijų, suvartojimą ir pirmenybę teikti visaverčiam maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, o ne supakuotiems ar paruoštiems patiekalams, į kuriuos dažnai pridedama daug cukraus ir druskos.
M. Nestle sakė AFP, kad perspėjimas nevartoti smarkiai perdirbtų maisto produktų yra „labai svarbi rekomendacija“, ir pridūrė, kad „visa širdimi“ jai pritaria.
Federaliniai duomenys rodo, kad itin perdirbtas maistas, įskaitant supakuotus saldžius kepinius, nesaldžius užkandžius ir gazuotus gėrimus, sudaro apie 55 proc. kalorijų vidutinio amerikiečio racione.
Tačiau M. Nestle taip pat buvo tarp ekspertų, teigusių, kad pozityvūs dalykai gairėse pateikiami kartu su daug miglotesniais patarimais dėl mėsos bei riebalų, ir pavadino naująsias rekomendacijas mėsos ir pieno pramonės pergale.
Nors naujausiose JAV mitybos gairėse rekomenduojama vartoti „liesą mėsą“, taip pat įvairius augalinės kilmės baltymus, jūros gėrybes ir kiaušinius, čia taip pat įtraukta raudona mėsa.
Viešojo intereso mokslų centro (Center for Science in the Public Interest) prezidentas Peteris Lurie savo pareiškime gyvulinės kilmės baltymų, nenugriebto pieno produktų ir sviesto akcentavimą pavadino „kenksmingu“ ir pridūrė, kad tai „prieštarauja... mokslu pagrįstiems patarimams“.
Pagal naująsias gaires amerikiečiai turėtų suvartoti 1,2-1,6 g baltymų vienam kūno masės kilogramui. Ankstesnėse rekomendacijose buvo teigiama, kad daugumai žmonių užtenka maždaug 0,8 g baltymų vienam kūno masės kilogramui.
Nevienareikšmės žinutės dėl riebalų
R. F. Kennedy jaunesnysis daug mėnesių teigė, kad baigs „karą“ su sočiaisiais riebalais, kurių didelis kiekis, kaip yra žinoma, didina širdies ligų ir insulto riziką.
Tačiau administracija nepakeitė ankstesnės rekomendacijos, pagal kurią dienos kalorijų, gaunamų iš sočiųjų riebalų, kiekis ribojamas iki 10 proc.
Dešimtojo dešimtmečio JAV mitybos piramidėje visos riebalų rūšys buvo suplaktos į vieną krūvą ir raginta jų vengti.
Vėliau ekspertai pripažino, kad kai kurie riebalai, pavyzdžiui, esantys alyvuogių aliejuje, avokaduose ir riešutuose, yra svarbūs sveikos mitybos komponentai.
Naujosiose rekomendacijose šie patarimai taip pat yra, tačiau greta alyvuogių aliejaus čia sakoma, kad maistą galima ruošti naudojant sviestą arba jautienos lajų (pastarasis ypač patinka MAHA influenceriams).
M. Nestle teigimu, gaminant maistą su sočiaisiais riebalais ir reguliariai vartojant raudoną mėsą daugelis žmonių gali lengvai viršyti 10 proc. sočiųjų riebalų ribą.
Ji taip pat sakė, kad naujosios rekomendacijos dėl alkoholio yra pernelyg neaiškios – administracija tiesiog nurodė jo „vartoti mažiau“.
M. Nestle iškėlė klausimą, kiek žmonių galės laikytis šių rekomendacijų, atsižvelgiant į sparčiai augančias maisto produktų kainas.
Galiausiai mitybos specialistė teigė, kad mitybos gairės yra mažiau svarbios platesniame politiniame kontekste.
Per pirmuosius savo darbo metus R. F. Kennedy jaunesnysis uoliai dirbo sėdamas sumaištį dėl skiepų, ypač vaikams, o prezidentas D. Trumpas plačiai dalijasi medicininiais patarimais, kuriuose gausu dezinformacijos.
„Tikro maisto valgymas nepadarys amerikiečių vėl sveikų šiuo metu visiškai neveikiančios visuomenės sveikatos sistemos sąlygomis“, – sakė M. Nestle.
