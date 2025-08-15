Trumpas žada nesileisti bauginamas Putino

V. Putinas penktadienį D. Trumpo kvietimu išskrenda į Aliaską – tai bus pirmasis jo vizitas Vakarų šalyje nuo 2022 metų, kai jis įsakė surengti invaziją į Ukrainą, nusinešusią dešimčių tūkstančių žmonių gyvybes.
Rusijai skelbiant apie pergales mūšio lauke, Kremlius pareiškė, kad abu prezidentai planuoja susitikti akis į akį, o tai sustiprino Europos lyderių baimę, kad V. Putinas įkalbės D. Trumpą sudaryti Kyjivui nepalankų susitarimą.
D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose tvirtino: „Aš esu prezidentas, ir jis su manimi nepajuokaus.“
„Per pirmąsias dvi, tris, keturias ar penkias minutes (...) suprasiu, ar mūsų susitikimas bus geras, ar blogas“, – sakė JAV lyderis.
„Jei tai bus blogas susitikimas, jis baigsis labai greitai, o jei tai bus geras susitikimas, labai greitai pasieksime taiką“, – kalbėjo D. Trumpas, kuris sakė, kad esama 25 proc. nesėkmės tikimybės.
D. Trumpas praeityje yra reiškęs susižavėjimą V. Putinu ir sulaukė plačios kritikos po 2018 metais Helsinkyje vykusio viršūnių susitikimo, kuriame jis, regis, sutiko su Rusijos paneigimais dėl amerikiečių žvalgybos informacijos apie Maskvos kišimąsi į JAV rinkimus.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Aliaskos viršūnių susitikimą, kurį jis pasmerkė kaip atlygį V. Putinui, ir atmetė D. Trumpo raginimus atiduoti teritoriją.
D. Trumpas pažadėjo nesudaryti jokio susitarimo su V. Putinu vienas ir sakė, kad tikisi surengti trišalį viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu, galbūt iškart po derybų Aliaskoje.
„Antrasis susitikimas bus labai, labai svarbus, nes tai bus susitikimas, kuriame jie pasieks susitarimą. Ir aš nenoriu vartoti žodžio „skaldyti“. Bet žinote, tam tikra prasme tai nėra blogas terminas“, – „Fox News Radio“ sakė D. Trumpas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) savo ruožtu žurnalistams sakė, kad bet koks būsimas susitarimas taip pat privalo užtikrinti saugumo garantijas Ukrainai.
Tačiau D. Trumpas anksčiau palaikė Rusijos poziciją, kad Ukraina negali tapti NATO nare.
Besikeičiantis tonas
D. Trumpas anksčiau gyrėsi galįs užbaigti karą per 24 valandas nuo grįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį.
Tačiau jo skambučiai V. Putinui – ir intensyvus spaudimas V. Zelenskiui sutikti su nuolaidomis – nepaveikė Rusijos lyderio, o vėliau D. Trumpas perspėjo apie „labai rimtas pasekmes“, jei Kremliaus šeimininkas ir toliau ignoruos jo raginimus.
Derybos turėtų prasidėti penktadienį 11 val. 30 min. vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku Elmendorfo oro pajėgų bazėje, kuri atliko labai svarbų vaidmenį JAV stebint Rusiją.
V. Zelenskis Londone susitiko su britų premjeru Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu), kuris pažadėjo solidarumą, o ankstesnę dieną Berlyne irgi sulaukė palaikymo.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) penktadienį paragino V. Putiną pasinaudoti paliaubų galimybe.
„Tikslas turi būti aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame taip pat dalyvautų prezidentas Zelenskis ir kuriame turi būti susitarta dėl paliaubų“, – pareiškime teigė jis, pridurdamas, kad D. Trumpas „dabar gali žengti svarbų žingsnį taikos link“.
Rusija prieš aukščiausiojo lygio susitikimą mūšio lauke pasiekė pažangos.
Ketvirtadienį Ukraina paskelbė privalomą šeimų su vaikais evakuaciją iš rytinio Družkivkos miesto ir keturių netoliese esančių kaimų. Šioje teritorijoje Rusija greitai prasiveržė.
Įvairūs vertinimai
Po Rusijos invazijos per tiesioginę diplomatiją Ukrainai ir Rusijai nepavyko pasiekti jokių didesnių susitarimų, išskyrus belaisvių mainus.
Ketvirtadienį Rusija pranešė, kad grąžino Ukrainai 84 belaisvius mainais į tokį patį skaičių Rusijos karo belaisvių.
Karo Ukrainoje užbaigimo galimybės Jungtinėse Valstijose vertinamos įvairiai. „Pew“ tyrimų centro apklausa parodė, kad 59 proc. amerikiečių nepasitiki D. Trumpo išmintimi šiuo klausimu.
Ankoridže, įsikūrusiame kalnų apsuptyje, beveik nematyti jokių ženklų, kad jis yra pasaulinio dėmesio centre, išskyrus miesto centre iškabintus plakatus, smerkiančius V. Putiną, o kalbinti žmonės išsakė įvairias nuomones apie viršūnių susitikimą.
„Manau, kad kviesti tokį karo nusikaltėlį kaip Putinas į Jungtines Valstijas yra tikra parodija. Labiausiai nerimauju, kad jis derybomis viską pašalins ir nebus įmanoma rasti taikaus sprendimo“, – sakė 62 metų pensininkas iš Šiaurės Karolinos Jay Ahuja (Džėjus Ahudža).
Tačiau 63 metų pensininkė Kimberly Brown (Kimberli Braun) iš Ohajo teigė, kad Aliaska yra „ideali vieta“ viršūnių susitikimui.
„Aš tiesiog manau, kad Trumpas yra geriausias žmogus derėtis dėl taikos pasaulyje“, – sakė ji.