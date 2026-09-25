Trumpas per vakarienę Baltuosiuose rūmuose gyrė santykius su Kinija

D. Trumpas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas antrąją itin svarbaus vizito dieną užbaigė oficialiu renginiu, skirtu Kinijos vadovo garbei.
„Prezidentas Xi ir aš abu suprantame, kad atstovaujame skirtingoms sistemoms, tačiau ryšiai tarp mūsų tautų išlieka, o mes patys dar niekada taip gerai nesutarėme“, – sakė D. Trumpas.
Jis gyrė Xi Jinpingą ir jo žmoną Peng Liyuan kaip „tikrai išskirtinius, nuostabius žmones“ ir įteikė jiems baltojo erelio – oficialaus šalies nacionalinio simbolio – statulėlę.
„Kartu galime toliau kurti santykius, kurie skatintų ateities kartų gerovę ir saugumą“, – pažymėjo D. Trumpas.
Savo ruožtu Xi Jinpingas padėkojo D. Trumpui ir jo žmonai Melaniai už „malonų svetingumą“ vizito metu.
Jo teigimu, abiejų šalių derybos padėjo pasiekti „bendrą supratimą“ daugeliu klausimų ir suteikė „naujų strateginių gairių“ Kinijos ir JAV santykiams.
„Kinija ir JAV privalo elgtis kaip atsakingos didžiosios valstybės, pateisinti mūsų tautų lūkesčius, žengti koja kojon su mūsų laikmečio tendencijomis ir ieškoti naujo požiūrio, kaip didžiosioms šalims sugyventi viena su kita. Kaip niekada nenustojanti tekėti upė, taip ir istorija niekada nestovi vietoje... kartu parašykime naują mūsų draugiškų santykių skyrių“, – kalbėjo Xi Jinpingas.
Kiek anksčiau ketvirtadienį D. Trumpas ir Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę stiprinti dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų bendravimą bei bendradarbiavimą.
Xi Jinpingas pakvietė 100 tūkst. JAV piliečių studijuoti Kinijoje, o Pekinas ketina tęsti savo „pandų diplomatiją“ ir, rodydamas draugystės ženklą, į vieną iš JAV zoologijos sodų išsiųsti dvi pandas.
D. Trumpas paskelbė, kad bus priimti „sprendimai“ tokiais svarbiais klausimais kaip „saugumas, technologijos ir superintelektas“ – šį naują terminą JAV prezidentas linkęs vartoti kalbėdamas apie dirbtinį intelektą (DI), kuris yra viena svarbiausių abiejų šalių konkurencijos sričių.
„Sprendimai, kuriuos šiandien priimame šiose srityse, gali skatinti taiką ir gerovę ateinančius dešimtmečius“, – sakė D. Trumpas.
Remiantis oficialiosios Kinijos naujienų agentūros „Xinhua“ paskelbtu rašytiniu kreipimusi, Xi Jinpingas nurodė, kad JAV ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės.
Jis pažymėjo, kad šie metai yra lemiami abiejų šalių santykiams, ir pridūrė, jog reikėtų puoselėti stabilius ryšius, kuriems būdingas bendradarbiavimas, nuosaiki konkurencija, įveikiami nesutarimai bei taikos perspektyva.
Vašingtonas patiesė raudonąjį kilimą
Vašingtonas trečiadienio vakarą Kinijos delegacijai pasitikti patiesė raudonąjį kilimą, vaikai Xi Jinpingui ir jo žmonai įteikė puokštes gėlių, o danguje praskrido du bombonešiai B-1.
Sutikimo ceremonijoje taip pat dalyvavo 21 asmens garbės sargyba, aidėjo patrankų salvės, o JAV karinių oro pajėgų orkestras sugrojo abiejų šalių himnus.
Kiti klausimai, kurie greičiausiai bus aptarti per penktadienį pasibaigsiantį vizitą, apima pasaulinius konfliktus, tokius kaip karas Irane ir Rusijos karas prieš Ukrainą.
Pastarąjį kartą Xi Jinpingas JAV lankėsi 2023 metais, kai atvyko į Kaliforniją dalyvauti Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikime ir susitiko su D. Trumpo pirmtaku Joe Bidenu.
Tai pirmoji jo kelionė į Baltuosius rūmus nuo 2015 metų, kai prezidentu buvo Barackas Obama, nors 2017 m. Kinijos prezidentas lankėsi D. Trumpo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Floridoje.
D. Trumpas Xi Jinpingą Baltuosiuose rūmuose apsilankyti pakvietė, kai pats gegužės viduryje buvo atvykęs į Pekiną.
Bessentas pranešė apie prekybos paliaubų pratęsimą
Kelionė prasidėjo sėkmingai – JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas vėlų trečiadienio vakarą pranešė, kad prekybos paliaubos tarp dviejų supervalstybių pratęsiamos dviem mėnesiams.
S. Bessentas televizijai „Fox News“ sakė, kad šių dviejų galingųjų šalių prekybos paliaubos buvo pratęstos po to, kai jis ir Kinijos vicepremjeras He Lifengas Vašingtone surengė neplanuotą susitikimą.
Kinija šio pranešimo kol kas nekomentavo.
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