 Trumpas uždraudė CNN, MS NOW ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus

Trumpas uždraudė CNN, MS NOW ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus

2026-09-18 23:15
Karolis Broga (AFP)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė uždraudžiantis žiniasklaidos priemonėms CNN, MS NOW ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus ir, nepateikdamas konkrečių pavyzdžių, apkaltino šias žiniasklaidos priemones skelbiant prasimanymus ir melą.

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Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTOS nuotr.

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D. Trumpas pridūrė, kad vėliau toks draudimas bus taikomas ir kitoms, anot jo, melagingas naujienas skelbiančioms žiniasklaidos priemonėms, tačiau neatskleidė, kurioms.

„Didžiuodamasis skelbiu, kad nuo šiol uždraudžiu melagingas naujienas skelbiančioms CNN, MS NOW (...) ir „Politico“ (...) patekti į Baltuosius rūmus, nes jos nuolat „pranešinėja“ MELAGINGAS NAUJIENAS!“ – savo socialinėje platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.

D. Trumpas nepaaiškino, kas paskatino jį imtis tokio žingsnio, tačiau pabrėžė, kad „žiniasklaidos priemonėms neturėtų būti leidžiama nuolat rašyti ar skelbti prasimanymų ir melo“, kai jos nušviečia JAV prezidento, administracijos ar Jungtinių Valstijų veiklą.

JAV prezidentai itin retai visiškai uždraudžia žiniasklaidos priemonėms patekti į Baltuosius rūmus, nors per pirmąją kadenciją D. Trumpas buvo uždraudęs ten patekti vienam CNN žurnalistui, o Richardas Nixonas dėl „The Washington Post“ publikacijų apie Votergeito skandalą šiam laikraščiui taikė apribojimus.

Tačiau antrosios D. Trumpo kadencijos metu jo administracija sugriežtino žurnalistams taikomus apribojimus, be kita ko, ji pati sprendžia, kurie žurnalistai gali patekti į ribotos erdvės vietas, tokias kaip Ovalusis kabinetas ar prezidento lėktuvas „Air Force One“, ir iš ten rengti reportažus kitų žiniasklaidos priemonių vardu.

Praėjusiais metais D. Trumpas uždraudė naujienų agentūros „The Associated Press“ žurnalistams dalyvauti kai kuriuose renginiuose, nes ši agentūra nusprendė ir toliau vartoti pavadinimą Meksikos įlanka, o ne D. Trumpo nurodymu JAV pradėtą vartoti pavadinimą Amerikos įlanka.

 
Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
CNN
Politico
Baltieji rūmai

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