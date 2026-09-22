 Trumpas susitiko su Zelenskiu

Trumpas susitiko su Zelenskiu

2026-09-22 21:25
Karolis Broga (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu Niujorke susitinka su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė „Reuters“.

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<span>Trumpas susitiko su Zelenskiu</span>
Trumpas susitiko su Zelenskiu / Baltųjų Rūmų nuotr.

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Per trumpą spaudos konferenciją D. Trumpas sakė, kad abu lyderiai siekia rasti sprendimą, kuris padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams yra rimtas smūgis rusams ir daro didelį poveikį dyzelino kainoms.

Šaltiniai „Reuters“ sakė, kad didelė Maskvos naftos perdirbimo gamykla sustabdė žalios naftos perdirbimą po to, kai po rugsėjo 20 d. Ukrainos dronų atakos užsidegė jos pagrindiniai žalios naftos distiliavimo įrenginiai.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Volodimyras Zelenskis
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