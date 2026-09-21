 Trumpas skelbia apie bręstantį didžiulį susitarimą

Trumpas skelbia apie bręstantį didžiulį susitarimą

2026-09-21 18:11
Saulius Jakučionis (BNS)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pranešė apie tai, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo.

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Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

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„Jungtinės Valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu, susijusiu su trąšų iš Baltarusijos pirkimu“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.

Bręstantį kol kas nedetalizuotą susitarimą jis pavadino „labai geromis žiniomis“ šalies ūkininkams.

Apie tai D. Trumpas paskelbė praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Coale'ui.

Amerikiečiai dar pernai atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau JAV neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų dėl apribojimų prekių iš Baltarusijos tranzitui.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
JAV
baltarusija
trąšos

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