Trumpas skelbia apie bręstantį didžiulį susitarimą

„Jungtinės Valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu, susijusiu su trąšų iš Baltarusijos pirkimu“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.
Bręstantį kol kas nedetalizuotą susitarimą jis pavadino „labai geromis žiniomis“ šalies ūkininkams.
Apie tai D. Trumpas paskelbė praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Coale'ui.
Amerikiečiai dar pernai atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau JAV neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų dėl apribojimų prekių iš Baltarusijos tranzitui.
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