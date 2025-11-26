 Trumpas siunčia specialųjį pasiuntinį Witkoffą į Maskvą susitikti su Putinu

Trumpas siunčia specialųjį pasiuntinį Witkoffą į Maskvą susitikti su Putinu

2025-11-26 00:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė siunčiantis savo specialųjį pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Steve Witkoffas
Steve Witkoffas / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su V. Putinu „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, rašė D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

Paraleliai JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas derasi su Ukrainai, pridūrė D. Trumpas. Jis teigė, jog tikisi susitikti su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, „tačiau tik tada, kai bus pasiektas susitarimas dėl šio karo pabaigos, arba pasiektas derybų baigiamasis etapas“.

Prieš tai D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kad užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą.

„Mes tai pasieksime“, – sakė D. Trumpas per renginį prieš Padėkos dieną Baltuosiuose rūmuose.

 

 

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Steve Witkoffas
susitarimas dėl Ukrainos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų