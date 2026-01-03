Venesuelos sostinę sudrebino sprogimai

Socialinėje žiniasklaidoje skelbiamos nuotraukos, kuriose esą virš miesto matyti sraigtasparniai. Tai esą „Chinook“ tipo sraigtasparniai, kuriuos naudoja JAV pajėgos. Incidentas prasidėjo 2.00 val. vietos laiku (8.00 val. Lietuvos laiku). 2.15 val. garsai dar tęsėsi. 2.38 val. Karakase pasigirdo dar vienas sprogimas.
Socialiniuose tinkluose skelbiamos nuotraukos, kuriose – dideli gaisrai ir dūmų stulpai. Tačiau kol kas neįmanoma nustatyti tikslios vietos, kur jos darytos. Sprogimai tikriausiai įvyko Venesuelos sostinės pietuose ir rytuose.
Prieš tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas po pakartotinių amerikiečių atakų prie Venesuelos krantų kalbėjo apie JAV smūgių galimybę Venesuelos žemyninėje dalyje. Be to, jis sakė, kad Venesuelos kairiųjų nacionalistinių pažiūrų prezidento Nicolo Maduro dienos „suskaičiuotos“.
Nuo rugsėjo JAV pajėgos vis atakuoja tariamų narkotikų kontrabandininkų laivelius Ramiojo vandenyno rytuose bei Karibų jūroje. Per šias atakas jau žuvo daugiau kaip 100 žmonių.
