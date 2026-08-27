Trumpas: Rusija neketina pulti NATO teritorijos

D. Trumpas teigė, kad su prezidentu Vladimiru Putinu yra „turėjęs gerų derybų“.
„Jis neketina pulti NATO teritorijos“, – patikino JAV lyderis.
JAV žiniasklaida anksčiau pranešė, kad Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Maskvą įspėjo nesiimti atakų prieš Aljansą.
Leidinys „The Wall Street Journal“, televizija „CBS News“ bei kitos JAV žiniasklaidos priemonės skelbė, kad CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas) Kremliuje siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, JAV žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti Aljansą.
Politikai ir žvalgybos tarnybos anksčiau yra nurodę, kad Rusija svarsto atakas prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą Aljanso Rytų flango valstybėse, panaudojant Ukrainos dronus.
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