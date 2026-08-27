 Trumpas: Rusija neketina pulti NATO teritorijos

Trumpas: Rusija neketina pulti NATO teritorijos

2026-08-27 21:01
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, paneigdamas žiniasklaidos pranešimus, kad Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą.

<span>Trumpas: Rusija neketina pulti NATO teritorijos</span>
Trumpas: Rusija neketina pulti NATO teritorijos / Scanpix nuotr.

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D. Trumpas teigė, kad su prezidentu Vladimiru Putinu yra „turėjęs gerų derybų“.

„Jis neketina pulti NATO teritorijos“, – patikino JAV lyderis.

JAV žiniasklaida anksčiau pranešė, kad Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Maskvą įspėjo nesiimti atakų prieš Aljansą.

Leidinys „The Wall Street Journal“, televizija „CBS News“ bei kitos JAV žiniasklaidos priemonės skelbė, kad CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas) Kremliuje siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, JAV žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti Aljansą.

Politikai ir žvalgybos tarnybos anksčiau yra nurodę, kad Rusija svarsto atakas prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą Aljanso Rytų flango valstybėse, panaudojant Ukrainos dronus.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Rusija
Vladimiras Putinas
NATO

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