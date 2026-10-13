Trumpas: Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis

Žurnalistai jam uždavė klausimą apie Rusijos išpuolius prieš energetikos objektus, nepaisant jo paties paskelbtų paliaubų.
„Na, turėčiau į tai pasigilinti ir išsiaiškinti, nes pažeidimų būta iš abiejų pusių“, – atsakė D. Trumpas.
Jam teko atsakyti ir į klausimą, kaip ketina įtikinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną laikytis paliaubų.
„Manau, kad jis nori susitarimo, o mes turime pasiekti, kad ir (Ukrainos prezidentas Volodymyras – ELTA) Zelenskis norėtų susitarti“, – pareiškė D. Trumpas.
Toliau klausinėjamas, kodėl mano, kad V. Putinas yra suinteresuotas susitarimu, nors atakos prieš Ukrainą tęsiasi, D. Trumpas ir vėl susilaikė nuo Kremliaus kritikos.
„Manau, kad jie susitars. Tiesą sakant, manau, kad Putinas labiau nei Zelenskis nori susitarimo“, – sakė jis.
Zelenskis laukia konkrečių JAV veiksmų
Anksčiau pirmadienį V. Zelenskis paragino Jungtines Valstijas užtikrinti, kad Rusija laikytųsi D. Trumpo paskelbtų paliaubų, kurios apima tik atakas prieš energetikos objektus.
„Laukiame, kol paaiškės, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis“, – vaizdo ryšio priemonėmis kreipdamasis į Varšuvos saugumo forumo dalyvius sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis teigė, kad Ukrainą nustebino sekmadienį socialiniame tinkle D. Trumpo paskelbtas pranešimas, jog visos atakos prieš energetikos infrastruktūrą šiame kare nedelsiant liausis.
„Ir vos paskelbus šį įrašą, Rusija surengė tikslinę ataką prieš elektrinę Charkive, padarydama dar daugiau žalos mūsų energetikos sistemai“, – sakė jis.
Ukrainos lyderis pabrėžė, kad Kyjivas pasirengęs nutraukti atakas prieš energetikos infrastruktūrą, jei Rusija padarys tą patį.
Pasak jo, reaguodamos į D. Trumpo pareiškimą, Ukrainos pajėgos naktį nesurengė atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
Vis dėlto, V. Zelenskio teigimu, Rusijos reaktyviniai dronai pirmadienio rytą toliau atakavo Kyjivą.
„Taigi Putino atsakas Trumpui kol kas yra toks – Rusijos atakos. Tačiau mes laukiame, laukiame išsamesnės informacijos apie amerikiečių ir rusų pokalbius“, – sakė jis.
Trumpo susitarimo dėl dyzelino kritika
Pastarosiomis dienomis D. Trumpas ne kartą sukėlė Ukrainos pasipiktinimą. Po pokalbio telefonu su V. Putinu jis paragino pakeisti V. Zelenskį ir paskelbė apie susitarimą dėl šimtų tūkstančių tonų dyzelino tiekimo iš Rusijos.
Šis žingsnis sulaukė griežtos Europos sąjungininkių ir JAV politikų kritikos. Keli JAV senatoriai, tarp jų ir D. Trumpo Respublikonų partijos nariai, susitarimą dėl dyzelino pavadino neteisėtu, primindami 2022 m. Kongreso įvestą draudimą importuoti rusiškus energijos išteklius, kuriuo siekta užkirsti kelią JAV lėšų naudojimui Rusijos karui finansuoti.