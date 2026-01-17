Trumpas pristatė Gazos Ruožo „Taikos tarybos“ narius: tarp jų – buvęs JK ministras pirmininkas

Propaguodamas prieštaringai vertinamą ekonominės plėtros viziją Gazos Ruože, kuris po daugiau kaip dvejus metus trukusio nepaliaujamo Izraelio bombardavimo virto griuvėsiais, D. Trumpas paskelbė tarybos, padėsiančios prižiūrėti šią teritoriją, narius.
Toks žingsnis buvo žengtas po to, kai Kaire įvyko pirmasis palestiniečių technokratų komiteto, turinčio valdyti Gazos Ruožą, susitikimas. Jame dalyvavo ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris, kuris atlieka svarbų vaidmenį Artimuosiuose Rytuose.
D. Trumpas jau pasiskelbė „Taikos tarybos“ pirmininku ir penktadienį pristatė visus jos narius, kurių gretose bus ir T. Blairas bei aukšto rango amerikiečiai – J. Kushneris, valstybės sekretorius Marco Rubio ir D. Trumpo verslo partneris Steve‘as Witkoffas, tapęs pasauliniu derybininku.
T. Blairas yra kontroversiška figūra Artimuosiuose Rytuose dėl savo vaidmens 2003 m. invazijoje į Iraką. Pats D. Trumpas praėjusiais metais sakė norintis užtikrinti, kad T. Blairas būtų „visiems priimtinas pasirinkimas“.
T. Blairas, 2007 m. palikęs Dauningo gatvę, ne vienerius metus buvo susitelkęs į Izraelio ir palestiniečių klausimą kaip „Artimųjų Rytų ketverto“ – Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir Rusijos – atstovas.
Baltieji rūmai nurodė, kad „Taikos taryba“ spręs tokius klausimus, kaip „valdymo pajėgumų stiprinimas, regioniniai santykiai, atstatymas, investicijų pritraukimas, didelio masto finansavimas ir kapitalo mobilizavimas“.
Nekilnojamojo turto vystytojas D. Trumpas anksčiau svarstė galimybę paversti nuniokotą Gazą Rivjeros stiliaus kurortų zona, tačiau atsitraukė nuo raginimų priverstinai iškeldinti vietos gyventojus.
Kiti tarybos nariai – Pasaulio Banko prezidentas, Indijoje gimęs amerikiečių verslininkas Ajay Banga, JAV finansininkas milijardierius Marcas Rowanas ir ištikimas JAV prezidento padėjėjas Robertas Gabrielis, kuris dirba Nacionalinio saugumo taryboje.
Izraelio smūgiai
Izraelio kariuomenė penktadienį pranešė, kad, reaguodama į „akivaizdų“ spalio mėnesį paskelbtų paliaubų pažeidimą, ir vėl smogė Gazos Ruožui.
Smūgiai buvo suduoti nepaisant to, kad Vašingtonas paskelbė, jog prasidėjo antrasis plano dėl Gazos Ruožo etapas, pereinant nuo paliaubų įgyvendinimo prie grupuotės „Hamas“, kurios išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalį davė pradžią didžiuliam žydų valstybės puolimui, nuginklavimo.
D. Trumpas penktadienį paskyrė JAV generolą majorą Jasperą Jeffersą vadovauti tarptautinėms stabilizavimo pajėgoms, kurioms bus pavesta užtikrinti saugumą Gazos Ruože ir apmokyti naujas policijos pajėgas, kurios pakeistų „Hamas“.
J. Jeffersas 2024 m. pabaigoje buvo paskirtas vadovauti paliaubų tarp Libano ir Izraelio, kuris tęsė periodinius smūgius prieš „Hezbollah“ smogikus, stebėsenai.
Jungtinės Valstijos visame pasaulyje ieškojo šalių, galinčių prisidėti prie minėtų pajėgų. Viena iš pirmųjų savanorių buvo Indonezija. Tačiau diplomatai mano, kad bus iššūkių siunčiant karius, jei „Hamas“ nesutiks visiškai nusiginkluoti.
Tikimės kitą arba dar kitą savaitę nuvykti į Gazą; ten vyksta mūsų darbas, ir mes turime ten būti.
Komitetas pradeda darbą
Iš Gazos Ruožo kilęs buvęs Palestinos savivaldos viceministras Ali Shaathas anksčiau buvo paskirtas vadovauti valdymo komitetui.
Komiteto susitikime Kaire taip pat dalyvavo Bulgarijos diplomatas Nickolay‘us Mladenovas, kuriam buvo patikėtas atstovo, palaikančio ryšį tarp naujosios valdymo institucijos ir D. Trumpo „Taikos tarybos“, vaidmuo.
Komiteto nariai šeštadienį turėtų susitikti dar kartą, vienas iš jų su anonimiškumo sąlyga sakė naujienų agentūrai AFP.
„Tikimės kitą arba dar kitą savaitę nuvykti į Gazą; ten vyksta mūsų darbas, ir mes turime ten būti“, – tvirtino jis.
D. Trumpas taip pat pristatė antrą „vykdomąją tarybą“, kuriai, regis, teks labiau patariamojo pobūdžio vaidmuo. Joje taip pat dirbs T. Blairas, S. Witkoffas ir N. Mladenovas bei Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas.
Izraelis atmetė Turkijos vaidmenį saugumo pajėgų veikloje, o tai lėmė griežti prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pareiškimai, kuriais jis smerkė Izraelio veiksmus Gazos Ruože.
Į tarybos sudėtį taip pat bus įtraukti aukšti tarpininkų Egipto, Kataro ir Jungtinių Arabų Emyratų pareigūnai. D. Trumpas į valdybą dar paskyrė JT humanitarinės pagalbos Gazos Ruožui koordinatorę Sigrid Kaag, nors jo administracija stengėsi nustumti šią pasaulinę organizaciją į paraštes.
Naujausi komentarai