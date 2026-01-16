 Donaldas Trumpas skelbia įkūręs Gazos Ruožo „taikos tarybą“ ir ketina jai vadovauti

2026-01-16 07:04
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį pranešė apie Gazos Ruožo „taikos tarybos“ suformavimą, kas yra esminis antrojo JAV remiamo plano karo užbaigimui palestiniečių teritorijoje etapas.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Man didelė garbė pranešti, kad TAIKOS TARYBA suformuota“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas, pridurdamas, kad institucijos nariai bus pristatyti netrukus.

Šalies vadovas užtikrintai pareiškė, kad tai yra „didžiausia ir prestižiškiausia taryba, kada nors surinkta bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje“.

Taryba įsteigta netrukus po to, kai buvo paskelbta apie 15 narių palestiniečių technokratinį komitetą, atsakingą už kasdienį pokario Gazos Ruožo valdymą.

Šis komitetas veiks prižiūrimas taikos tarybos, kuriai, kaip ketvirtadienį nurodė D. Trumpas, jis vadovaus kaip pirmininkas.

Plane taip pat numatytas tarptautinių stabilizavimo pajėgų dislokavimas, siekiant padėti užtikrinti saugumą Gazos Ruože ir apmokyti patikrintus palestiniečių policijos padalinius.

„Kamuolys dabar yra tarpininkų, Amerikos garanto ir tarptautinės bendruomenės aikštelėje, kad komitetui būtų suteikti įgaliojimai“, – ketvirtadienį išplatintame pareiškime teigė aukšto rango islamistų judėjimo „Hamas“ lyderis Bassemas Naimas (Basemas Naimas).

JAV remiamas Gazos taikos planas įsigaliojo spalio 10 dieną, sudarydamas sąlygas visų „Hamas“ laikomų įkaitų grąžinimui ir kovų tarp palestiniečių kovotojų grupuotės bei Izraelio apgultoje teritorijoje nutraukimui.

Šiuo metu vyksta antrasis plano etapas, nors jį temdo besitęsiantys kaltinimai dėl pagalbos trūkumo ir smurto.

„Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad Izraelio pajėgos nužudė 451 žmogų nuo tada, kai įsigaliojo paliaubos.

