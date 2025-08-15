Trumpas prieš susitikimą su Putinu: mudviejų pagarba vienas kitam yra didelė

„Jis sumanus vyrukas. Jis tai daro jau ilgą laiką, bet aš taip pat... Mes esame prezidentai. Mes sutariame. Mudviejų pagarba vienas kitam yra didelė“, – lėktuve „Air Force One“ skrydžio į Ankoridžą metu žurnalistams sakė D. Trumpas.
Šis susitikimas, kuriame bus aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdai, bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Prieš sėsdamas į prezidentinį lėktuvą „Air Force One“, kurio laukia beveik septynių valandų skrydis į Ankoridžą, D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė: „DAUG PASTATYTA ANT KORTOS“.
D. Trumpas anksčiau sakė, kad Rusijai grėstų griežtos pasekmės, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, tačiau išsamiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
Ketvirtadienį jis tvirtino nesileisiąs bauginamas V. Putino.
„Aš esu prezidentas, ir jis su manimi nepajuokaus“, – tvirtino D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
„Per pirmąsias dvi, tris, keturias ar penkias minutes (...) suprasiu, ar mūsų susitikimas bus geras, ar blogas“, – sakė JAV lyderis.
„Jei tai bus blogas susitikimas, jis baigsis labai greitai, o jei tai bus geras susitikimas, labai greitai pasieksime taiką“, – kalbėjo D. Trumpas, kuris sakė, kad esama 25 proc. nesėkmės tikimybės.
D. Trumpas praeityje yra reiškęs susižavėjimą V. Putinu ir sulaukė plačios kritikos po 2018 metais Helsinkyje vykusio viršūnių susitikimo, kuriame jis, regis, sutiko su Rusijos paneigimais dėl amerikiečių žvalgybos informacijos apie Maskvos kišimąsi į JAV rinkimus.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Aliaskos viršūnių susitikimą, kurį jis pasmerkė kaip atlygį V. Putinui, ir atmetė D. Trumpo raginimus atiduoti teritoriją.
D. Trumpas pažadėjo nesudaryti jokio susitarimo su V. Putinu vienas ir sakė, kad tikisi surengti trišalį viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu, galbūt iškart po derybų Aliaskoje.
„Antrasis susitikimas bus labai, labai svarbus, nes tai bus susitikimas, kuriame jie pasieks susitarimą. Ir aš nenoriu vartoti žodžio „skaldyti“. Bet žinote, tam tikra prasme tai nėra blogas terminas“, – „Fox News Radio“ sakė D. Trumpas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) savo ruožtu žurnalistams sakė, kad bet koks būsimas susitarimas taip pat privalo užtikrinti saugumo garantijas Ukrainai.
Tačiau D. Trumpas anksčiau palaikė Rusijos poziciją, kad Ukraina negali tapti NATO nare.