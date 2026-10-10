Trumpas paskyrė naują Baltųjų rūmų spaudos sekretorę

„Jos parama visada buvo nepriekaištinga, ji nuo pat pradžių buvo ištikima ir nuostabi mano šalininkė. Ji taip pat yra atsidavusi MAGA gerbėja ir šio judėjimo narė!“, – platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas, turėdamas galvoje savo judėjimą „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (MAGA).
Teisininkė ir D. Trumpo žiniasklaidos bendrovės komunikacijos patarėja K. Zacharia pakeis Karoline Leavitt, kuri rugpjūtį pasitraukė iš pareigų, prieš tai tapusi viena ryškiausių antrosios D. Trumpo administracijos atstovių.
JAV prezidentas gyrė naujosios atstovės spaudai kvalifikaciją ir patirtį, įskaitant darbą jo prezidento rinkimų kampanijose, ir pareiškė neabejojantis, kad ji palaikys gerus santykius su Baltuosiuose rūmuose dirbančiais žurnalistais.
K. Zacharia platformoje „X“ padėkojo D. Trumpui už „ypatingą garbę eiti Baltųjų rūmų spaudos sekretorės pareigas“.
„Jo pasitikėjimas yra tikra privilegija, o jo vadovavimas – palaima šiai šaliai. Mūsų užduotis – ir toliau siekti gerų rezultatų mūsų šaliai ir informuoti amerikiečius apie svarbias pergales, kurias ši administracija pasiekia kiekvieną dieną“, – rašė ji.
Šiuo metu K. Zacharia eina vyresniosios komunikacijos patarėjos pareigas bendrovėje „Trump Media and Technology Group“, kuri valdo prezidento platformą „Truth Social“.
D. Trumpas jos darbą savo bendrovėje pavadino „išskirtiniu“.
K. Zacharia dažnai komentuoja aktualijas konservatyviuose televizijos kanaluose, įskaitant „Fox News“ ir „Newsmax“. Anksčiau ji trumpai dirbo imigracijos įstatymų vykdymą prižiūrinčio JAV vidaus saugumo departamento (DHS) atstove spaudai.
Atsidurs dėmesio centre
Jos profilio platformoje „LinkedIn“ duomenimis, K. Zacharia šių metų pradžioje pradėjo dirbti departamente, kuriam tuo metu vadovavo Kristi Noem, tačiau maždaug po dviejų mėnesių iš pareigų pasitraukė.
Kalifornijoje gyvenanti K. Zacharia taip pat dirbo su konservatyvia interesų gynimo organizacija „Fix California“, kurią įkūrė ilgametis D. Trumpo sąjungininkas ir vienas jo specialiųjų prezidento pasiuntinių Richardas Grenellis.
CNBC duomenimis, ji eina šios organizacijos vyriausiosios teisininkės pareigas. Organizacija siekia propaguoti konservatyvias politines idėjas valstijoje, kurioje tradiciškai dominuoja demokratai.
Pepperdine'o universiteto teisės mokyklą baigusi K. Zacharia savo karjerą Respublikonų partijos politikoje pradėjo 2006 m., atlikdama praktiką Respublikonų nacionaliniame komitete, pranešė CNN.
CNN duomenimis, prieš nuspręsdamas pasiūlyti K. Zachariai šias pareigas, D. Trumpas konsultavosi su keliais savo bendražygiais ir patarėjais, įskaitant K. Leavitt.
K. Zacharia paskirta į vienas labiausiai visuomenės dėmesio sulaukiančių pareigų Baltuosiuose rūmuose. Spaudos sekretorė atsakinga už informacijos teikimą žurnalistams, atsakymus į klausimus apie administracijos politiką ir prezidento pozicijos gynimą viešojoje erdvėje.
2025 m. sausį, D. Trumpui sugrįžus į valdžią, 27-erių K. Leavitt pradėjo eiti Baltųjų rūmų spaudos sekretorės pareigas ir tapo jauniausia šias pareigas užėmusia moterimi JAV istorijoje.
Ištikima D. Trumpo šalininkė K. Leavitt, anksčiau ėjusi jo 2024 m. prezidento rinkimų kampanijos spaudos sekretorės pareigas, rugpjūčio pabaigoje pasitraukė iš administracijos po antrojo vaiko gimimo.
„Fox News“ šią savaitę paskelbė, kad nuo lapkričio K. Leavitt prisijungs prie konservatyvaus televizijos kanalo kaip laidų komentatorė.
D. Trumpas pagyrė iš pareigų pasitraukusią atstovę spaudai, pareikšdamas, kad ji atliko „fantastišką darbą“.
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