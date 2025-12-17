Trumpas paskelbė visišką sankcionuotų Venesuelos naftos tanklaivių blokadą

Manoma, kad tokie veiksmai gali pakirsti Venesuelos ekonomiką, kuri yra labai priklausoma nuo naftos eksporto.
„Šiandien aš įsakau vykdyti VISIŠKĄ IR PILNĄ VISŲ SANKCIONUOTŲ NAFTOS TANKLAIVIŲ, plaukiančių į Venesuelą ir iš jos, BLOKADĄ“, – pareiškė D. Trumpas.
Šalies vadovas tvirtino, kad JAV armada „tik didės“, kol Venesuela grąžins „Jungtinėms Amerikos Valstijoms visą naftą, žemę ir kitą turtą, kurį anksčiau iš mūsų pavogė“.
Amerikiečių karinių operacijų metu per 25 smūgius laivams, kurie, kaip įtariama, gabeno narkotikus, jau žuvo mažiausiai 95 žmonės.
Venesuelos vyriausybė pasmerkė šią blokadą kaip „visiškai iracionalią“, teigdama, kad tai yra taktika, skirta pasisavinti jų gamtinius išteklius.
