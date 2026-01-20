„Mes su ja kalbamės. Galbūt galime ją kažkaip įtraukti. Labai norėčiau tai padaryti“, – sakė D. Trumpas, Baltųjų rūmų spaudos salėje aptaręs pirmuosius savo kadencijos metus.
Trumpas sako, kad norėtų įtraukti opozicijos lyderę Machado į Venesuelos ateitį
2026-01-20 22:48
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė norįs dirbti su Venesuelos opozicijos lydere Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) dėl jos šalies ateities po Vašingtono sausio 3 dienos karinio reido, kuris nuvertė tuometinį prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).
Donaldas Trumpas / AFP nuotr.
