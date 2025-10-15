Trumpas nužudytą Kirką pavadino kankiniu

Įteikdamas Prezidento laisvės medalį ašarojančiai Ch. Kirko našlei, D. Trumpas palygino 31-erių konservatorių su Sokratu, Šv. Petru, Abrahamu Lincolnu ir Martinu Lutheriu Kingu.
79-erių D. Trumpas, pasinaudodamas iškilminga ceremonija Baltuosiuose rūmuose, pažadėjo dar labiau stiprinti po Ch. Kirko nužudymo pradėtą kovą su tuo, ką jis vadina radikaliomis kairiojo sparno grupuotėmis.
„Po Charlie nužudymo mūsų šalis privalo visiškai netoleruoti šio radikalios kairės smurto, ekstremizmo ir teroro“, – sakė D. Trumpas šalies konservatyvaus elito auditorijai.
„Mums jau nusibodo piktos minios ir neleisime, kad mūsų miestuose būtų nesaugu“, – pridūrė jis.
JAV Valstybės departamentas antradienį pranešė, kad atšaukė vizas mažiausiai šešiems užsienio piliečiams, kurie socialiniuose tinkluose „šlovino šį baisų nužudymą“.
Departamentas socialiniame tinkle „X“ pacitavo įžeidžiančius įrašus, kuriuos, kaip įtariama, parašė Argentinos, Pietų Afrikos, Meksikos, Brazilijos ir Paragvajaus piliečiai, vadinę Ch. Kirką rasistu, ksenofobu ar dar kitaip.
Vienas vokietis neteko JAV vizos už tai, kad parašė frazę „Kai fašistai miršta, demokratai nesiskundžia“, teigė Valstybės departamentas.
D. Trumpo administracija taip pat nurodė politines priežastis, kai atiminėjo vizas iš kitų asmenų, įskaitant kelis šimtus žmonių, dalyvavusių JAV universitetų miesteliuose vykusiuose protestuose prieš karą Gazos Ruože.
Ch. Kirkas, dviejų mažų vaikų tėvas, praėjusį mėnesį buvo nušautas Jutos universiteto miestelyje. Šis įvykis sukėlė audringą konservatorių reakciją ir paskatino D. Trumpą imtis griežtesnių priemonių, pavyzdžiui, į kelis demokratų valdomus miestus pasiųsti Nacionalinės gvardijos karius.
Ceremonijoje, be kitų, dalyvavo Argentinos prezidentas libertaras Javieras Milei, daugybė konservatyvių JAV žiniasklaidos atstovų.
Ch. Kirko našlė Erika padėkojo D. Trumpui už tai, kad jis parskrido iš Artimųjų Rytų taikos kelionės į medalio įteikimo ceremoniją, kuri sutapo su jos velionio vyro 32-osiomis gimimo metinėmis.
„Įteikėte jam geriausią gimtadienio dovaną, kokią tik jis galėjo gauti“, – tarė ji, šluostydamasi ašaras ir vis darydama pauzes, kad susitvardytų.
Ji pridūrė, jog Ch. Kirkas, kuris pasitelkė didžiules auditorijas platformose „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“, kad pritrauktų paramą konservatyvioms pažiūroms, „tikriausiai būtų kandidatavęs į prezidentus“, jei nebūtų buvęs nužudytas.
22 metų Jutos gyventojui Tyleriui Robinsonui pateikti kaltinimai dėl Ch. Kirko nužudymo. Jam gresia mirties bausmė, jei jis bus pripažintas kaltu.
