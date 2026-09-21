Trumpas: nestovėsiu nuošalyje ir neleisiu, kad tai įvyktų

Jis taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių „DI pajėgų“ įkūrimą.
D. Trumpas, kurio pozicija neatitinka augančio visuomenės skepticizmo dėl DI ir grėsmingų įspėjimų iš DI pramonės lyderių, teigė, kad liberalai nori „sunaikinti DI“.
„Aš, kaip Jungtinių Valstijų prezidentas, nestovėsiu nuošalyje ir neleisiu, kad tai įvyktų, – savo „Truth Social“ platformoje parašė jis. – Mes jokiu būdu netrukdysime ir nesustabdysime šios neįtikėtinos pramonės augimo. Priešingai, mes ją branginsime, padėsime jai ir prižiūrėsime, kaip ji auga!“
D. Trumpas nepateikė daugiau detalių dėl „DI pajėgų“, kurių užduotis bus „ieškoti blogų“ veikėjų. Jis ketina netrukus paskelbti, kas eis DI koordinatoriaus arba vadinamojo „caro“ pareigas.
D. Trumpas ryžtingai gina DI nepaisant to, kad apklausos rodo, jog amerikiečiai didžiąja dalimi priešinasi tam, kad jų bendruomenėse būtų statomi dirbtiniam intelektui reikalingi ir daug energijos suvartojantys duomenų centrai.
D. Trumpas taip pat tvirtai remia šią technologiją nepaisydamas įspėjimų, net iš pačių aukščiausių DI sektoriaus lyderių, kad DI plėtra vyksta pernelyg greitai ir ši technologija netrukus gali kelti grėsmę žmonijos išlikimui, nes vis protingesni DI agentai išslysta iš savo žmogiškųjų kūrėjų kontrolės.
D. Trumpas ne kartą atmetė visas kalbas apie pasaulio pabaigą, vadindamas jas „apgaule“. Jis teigė, kad Jungtinės Valstijos negali sau leisti pralaimėti technologijų lenktynių su konkurente Kinija, ir tvirtino, kad vienintelės būtinos apsaugos priemonės yra „STIPRUS IR PROTINGAS (aukšto IQ!) PREZIDENTAS, o JAV to turi su kaupu!“.
Kitame šeštadienį paskelbtame įraše D. Trumpas svarstė, ar „dirbtinis intelektas“ yra tinkamas terminas, ir pateikė tris alternatyvas, kurias pavadino apklausos klausimais, ir paprašė žmonių pareikšti savo nuomonę. Trijų variantų pavadinimai, kaip rašė D. Trumpas, yra „aukštesnis intelektas“, „ekstremalus intelektas“ ir „aukščiausias intelektas“.
„Tai yra apklausa, ir būčiau dėkingas, jei visi balsuotumėte! Kuris pavadinimas geriausiai tinka šiai vis augančiai „revoliucijai“?“ – parašė JAV prezidentas.
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