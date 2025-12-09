Trumpas leis parduoti pažangius lustus Kinijai

Šis pranešimas reiškia reikšmingą pokytį JAV eksporto politikoje dėl pažangių DI lustų: D. Trumpo pirmtako Joe Bideno administracija buvo smarkiai apribojusi jų eksportą nacionalinio saugumo sumetimais, nerimaudama dėl jų galimo naudojimo Kinijos karinėmis reikmėmis.
Kongreso demokratai greitai pasmerkė šį pokytį kaip didžiulę klaidą, kuri padės Kinijai stiprinti jos kariuomenę ir ekonomiką.
Savo platformoje „Truth Social“ paskelbtame įraše D. Trumpas pranešė informavęs Xi Jinpingą, kad Vašingtonas leis „Nvidia“ tiekti savo H200 produktus „patvirtintiems klientams Kinijoje ir kitose šalyse, laikantis sąlygų, kurios užtikrina tolesnį tvirtą nacionalinį saugumą“.
„Prezidentas Xi reagavo teigiamai! 25 proc. bus sumokėta Jungtinėms Amerikos Valstijoms“, – rašė JAV prezidentas, nedetalizavęs, kaip tiksliai veiks mokėjimo mechanizmas.
D. Trumpas kritikavo savo pirmtako politiką, aiškindamas, esą J. Bidenas „privertė mūsų didžiąsias kompanijas leisti milijardus dolerių „pablogintiems“ produktams gaminti, kurių niekas nenorėjo – tai buvo labai bloga idėja, kuri sulėtino inovacijas ir pakenkė Amerikos darbininkams“.
JAV prezidentas turėjo galvoje J. Bideno administracijos reikalavimą lustų gamintojams sukurti modifikuotas, mažiau galingas versijas, skirtas specialiai Kinijos rinkai.
Šių lustų pajėgumai buvo apriboti – pavyzdžiui, jie turėjo mažesnį apdorojimo greitį, – kad atitiktų eksporto kontrolės taisykles.
Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas, paklaustas apie susitarimą, jo tiesiogiai nepatvirtino.
„Kinija visada pasisakė už abipusę naudą ir abipusiai naudingus rezultatus bendradarbiaujant Kinijai ir Jungtinėms Valstijoms“, – kalbėjo jis.
Lustų „Blackwell“ neeksportuos
Pagal J. Bideno administracijos apribojimus, H200 ir panašus pažangius lustus eksportuoti į Kiniją buvo draudžiama.
„Mes džiaugiamės prezidento Trumpo sprendimu leisti Amerikos lustų pramonei konkuruoti, siekiant stiprinti gerai apmokamų darbo vietų (kūrimą – ELTA) ir gamybą Amerikoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Nvidia“ atstovas.
„H200 pasiūla patvirtintiems komerciniams klientams, kuriuos patikrino Prekybos departamentas, užtikrina protingą balansą, kuris Amerikai yra puikus dalykas“, – pridūrė jis.
D. Trumpas pabrėžė, kad į susitarimą nėra įtraukti pažangiausi „Nvidia“ lustai – „Blackwell“ serija ir būsimi „Rubin“ procesoriai. Jie ir toliau liks prieinami tik JAV klientams.
H200 technologijos nuo naujausių bendrovės produktų atsilieka maždaug 18 mėnesių.
Lustai – grafikos apdorojimo procesoriai (angl. GPU) – yra naudojami DI modelių mokymui. Jie tapo generatyvinio DI revoliucijos, prasidėjusios 2022 m. išleidus „ChatGPT“, pagrindu.
Prekybos departamentui baigiant derinti susitarimo įgyvendinimo detales, D. Trumpas pridūrė, kad „tas pats požiūris bus taikomas AMD, „Intel“ ir kitoms puikioms Amerikos bendrovėms“.
DI lenktynės ir kritika sandoriui
Apie šį susitarimą paskelbta vykstant Vašingtono ir Pekino konkurencinei kovai dėl dominavimo DI technologijų srityje.
„Nvidia“ generalinis direktorius Jensenas Huangas intensyviai skatino Baltuosius rūmus pakeisti J. Bideno eros politiką, nepaisant Vašingtone egzistuojančio didelio pasipriešinimo idėjai suteikti Kinijos įmonėms prieigą prie galingų lustų.
Masačusetso senatore demokratė Elizabeth Warren susitarimą vadino „užkulisiniu sandoriu“ tarp D. Trumpo ir J. Huango įmonės, kuriuo JAV prezidentas užsitikrino pinigų Baltųjų rūmų rytinio sparno pokylių salės statybai.
Ji ir kiti demokratų partijos lyderiai Senate išleido atskirą pareiškimą, kuriame D. Trumpo sprendimą pavadino „kolosalia ekonominiu ir nacionalinio saugumo klaida“.
„Prieiga prie šių lustų suteiktų Kinijos kariuomenei perversmą lemiančią technologiją, leidžiančią paversti jos ginklus dar pavojingesniais, vykdyti veiksmingesnius kibernetinius išpuolius prieš Amerikos įmones ir kritinę infrastruktūrą bei sustiprinti savo ekonomikos ir gamybos sektorių“, – teigė įstatymų leidėjai.
D. Trumpo pranešimas pasirodė tą pačią dieną, kai JAV Teisingumo departamentas paskelbė apie dviejų kinų verslininkų areštą dėl įtariamo plano kontrabanda išvežti „Nvidia“ lustus H100 ir H200 iš JAV į Kiniją. Ar susitarimas turės įtakos šiai bylai, kol kas lieka neaišku.
Vašingtone įsikūrusio Pažangos instituto atstovas Alexas Stappas šį politikos pokyti pavadino „milžinišku įvarčiu į savo vartus“, nes H200 yra „6 kartus galingesnis už H20, kuris anksčiau buvo galingiausias eksportui patvirtintas lustas“.
Kinijos technologijų tyrimų įmonės „iiMedia“ įkūrėjas Zhangas Yi sakė, kad „Nvidia“ DI grafikos apdorojimo procesorių atsiradimas rinkoje vargu ar pakeis Kinijos siekį kurti savo pačios gamybos pažangius lustus.
„Atvirkščiai, tai dabar vyks tik sparčiau“, nes JAV imamas 25 proc. mokestis padidins išlaidas Kinijos įmonėms, kurios jau dabar yra susirūpinusios tiekimo grandinės saugumu, sakė jis naujienų agentūrai AFP.
