Trumpas lankosi Airijoje

Airijos policija paskelbė, kad JAV prezidento vizito metu ji vykdo vieną didžiausių saugumo operacijų.
Dublino oro uoste D. Trumpą pasitiko Airijos vicepremjeras Simonas Harrisas.
Vėliau D. Trumpas susitiks su Airijos prezidente Catherine Connolly, kuri nuo seniai kritikuoja JAV prezidentą, o vėliau jis susitiks su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu.
Pastarasis sakė laukiantis D. Trumpo vizito į Airiją ir besitikintis „aptarti daugybę abiem šalims svarbių klausimų bei patvirtinti tvirtus ekonominius, kultūrinius ir žmonių tarpusavio ryšius tarp Airijos ir Jungtinių Valstijų“.
Buvę Airijos premjerai Bertie Ahernas ir Enda Kenny buvo tarp šimtų svečių, atvykusių į JAV ambasadoriaus Airijoje Edwardo Walsho rezidenciją dar prieš nusileidžiant D. Trumpo lėktuvui.
Tarp dalyvausiančiųjų svečių taip pat buvo laukiama žymių verslo lyderių, įskaitant „Ryanair“ vadovą Michaelą O'Leary ir pramogų pasaulio žvaigždę Michaelą Flatley.
D. Trumpas sakys kalbą paviljone Fynikso parke, kuris papuošta JAV vėliavomis. Jo vizito metu turėtų skambėti grupės „Village People“ daina „YMCA“, o į sceną jis turėtų išeiti skambant Lee Greenwood'o dainai „God Bless The USA“.
Vėliau JAV prezidentas keliaus per Airiją iki savo golfo aikštyno Dunbege.
Tačiau taip pat suplanuoti keli protestai prieš D. Trumpą.
Policijos komisaras Justinas Kelly teigė, kad taikūs protestai bus leidžiami, tačiau bet kokie bandymai trikdyti viešąją tvarką ar sutrukdyti prezidento kortežo judėjimą nebus toleruojami.
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